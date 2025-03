Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im März eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,9 auf minus 14,5 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 13,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 1,0 Punkte zurück auf minus 13,9. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für März wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Fed/Williams: Geldpolitik ist in Zeiten der Ungewissheit angemessen

Dass die US-Notenbank ihre Zinspause in dieser Woche verlängert hat, war nach Ansicht des Präsidenten der New York Fed angesichts der "gemischten Signale" über die Entwicklung der Wirtschaft der richtige Schritt. Das wirtschaftspolitische Umfeld sei unsicherer geworden, sagte John Williams auf einer Konferenz auf den Bahamas.

Fed/Williams: "Die Unsicherheit ist groß"

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, hat am Freitag gewarnt, die einzige Gewissheit über die Zukunft der US-Wirtschaft sei derzeit, dass sie ungewiss sei. Williams sagte jedoch auch, er halte ein geringeres Wirtschaftswachstum in diesem Jahr für wahrscheinlicher. Handelspolitik könnte dabei eine Rolle spielen, aber es gibt noch andere Faktoren, die seiner Meinung nach die Dynamik stärker beeinträchtigten.

Trump dementiert: Musk erhält kein geheimes China-Briefing vom Pentagon

US-Präsident Donald Trump hat Berichte dementiert, wonach Elon Musk im Pentagon ein sensibles Briefing über mögliche Kriegspläne mit China erhalten habe. Grund dafür seien Musks finanzielle Beziehungen zu Peking. "Das würde man einem Geschäftsmann nicht zeigen", sagte Trump am Freitag vor Journalisten. "Elon hat Geschäfte in China." Es wäre unzulässig, ihm die Kriegspläne zu zeigen, so Trump. Musk habe das US-Verteidigungsministerium am Freitag in seiner Funktion als Architekt der Effizienzmaßnahmen der US-Regierung besucht. Er sei "nicht wegen China" dort gewesen.

KANADA

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,2% gg Dez

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz -0,6% gg Dez

