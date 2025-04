Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU will bei Zoll-Reaktion Geduld zeigen, aber nicht "endlos"

Die Europäische Union wird nicht "endlos" darauf warten, dass die USA Verhandlungen zur Lösung ihres Handelskonflikts aufnehmen, erklärte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Die Erhöhung der Zölle auf Importe aus den USA als Reaktion auf die Anhebung der US-Zölle auf Stahl und Aluminium sei unaufschiebbar und werde am 15. April in Kraft treten.

Cuerpo: Mercosur-Handelsabkommen sollte Teil der europäischen Zollantwort sein

Ein Handelsabkommen Europas mit Südamerika würde nach Einschätzung des spanischen Ministers für Handel und Finanzen, Carlos Cuerpo, ein starkes Signal für den Freihandel senden und den europäischen Exporteuren Auftrieb geben. Die EU-Handelsminister trafen sich, um die Reaktion der EU auf das Paket hoher Handelszölle von US-Präsident Trump zu erörtern, das die Märkte in Aufruhr versetzt und das europäische Wirtschaftswachstum zu dämpfen drohen. Teil der europäischen Antwort sollte die Ratifizierung eines Freihandelsabkommens mit Mercosur, einer Gruppe südamerikanischer Volkswirtschaften, sein, so Cuerpo. "Die EU muss ein starkes Signal senden, dass sie ein zuverlässiger Partner ist, der für Geschäfte mit dem Rest der Welt offen ist", sagt er. Ein Handelsabkommen mit Mercosur würde Sektoren unterstützen, die wahrscheinlich von dem zunehmenden globalen Protektionismus betroffen sein werden, wie beispielsweise die spanischen Wein- und Olivenölproduzenten, so Cuerpo in einem Beitrag auf X.

Bourbon aus den USA könnte von EU-Strafzöllen verschont bleiben

Die Europäische Union könnte nach Angaben eines ihrer hochrangigen Vertreter Bourbon Whiskey aus den USA von Strafzöllen ausnehmen. Brüssel stellt derzeit eine Liste von US-Produkten zusammen, für die sie gelten sollen. Im März hatte die Kommission angekündigt, dass sie als Reaktion auf die US-Zölle auf Metallimporte selbst Abgaben von bis zu 50 Prozent auf eine Reihe amerikanischer Produkte erheben würde, darunter Whiskey, Motorboote und Motorräder. Wegen der geplanten Abgabe auf amerikanischen Whiskey drohte US-Präsident Trump mit einem 200-prozentigen Zoll auf alle Einfuhren alkoholischer Getränke aus der EU. Das würde vor allem Weinexporteure wie Frankreich, Italien und Spanien treffen.

Audi stoppt wegen Trump-Zöllen Autoexporte in die USA

Audi liefert nach Informationen des Fachmagazins Automotive News vorerst keine Fahrzeuge mehr in die USA aus. Derzeit würden alle Fahrzeuge, die in Mexiko und anderen Überseemärkten produziert wurden und nach dem 2. April an Häfen in den USA verschifft wurden, dort zurückgehalten. Das gehe aus einem internen Memo des Autoherstellers an die Händler hervor, heißt es in dem Bericht. Hintergrund für den Schritt ist der 25-prozentige Zoll auf den Import von Autos in die USA. Die VW-Tochter betreibt keine Werke in den USA.

Israel ist als Dienstleistungsland weniger von US-Zöllen betroffen

Zu den israelischen Exportgütern in die USA, die direkt von den neuen US-Zöllen betroffen sind, gehören Maschinen, elektronische Geräte, optische Geräte und Diamanten. Bei zwei Dritteln der israelischen Exporte in die USA handelt es sich jedoch um Dienstleistungen, die von den Zöllen nicht betroffen sind, unter anderem aus dem High-Tech-Sektor des Landes. "Da wir eine Dienstleistungswirtschaft sind, sind wir von Zöllen auf Waren etwas weniger betroffen als von Zöllen auf Dienstleistungen", sagte Karnit Flug, ein ehemaliger Gouverneur der Bank of Israel und jetzt Senior Fellow bei der Jerusalemer Denkfabrik Israel Democracy Institute.

Trump ordnet neue Prüfung der Fusion von Nippon und US Steel an

US-Präsident Donald Trump hat eine neue Prüfung der geplanten Fusion von Nippon Steel und U.S. Steel durch den Ausschuss für ausländische Investitionen CFIUS in den Vereinigten Staaten an. Das Weiße Haus teilte mit, die Überprüfung solle dem Präsidenten dabei helfen, zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen angemessen seien. Anfang Januar hatte der ehemalige Präsident Joe Biden die Fusion mit der Begründung untersagt, dass es Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit gebe, wenn ein japanischer Stahlhersteller das in Pittsburgh ansässige Unternehmen U.S. Steel kaufe. Die neue Prüfung durch den Ausschuss wird "de novo" durchgeführt, d. h. sie ist nicht an frühere Entscheidungen gebunden.

USA

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Feb revidiert auf 108,47 von 108,56

April 07, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)