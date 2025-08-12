Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fristverlängerung im Zollstreit zwischen USA und China ist noch offen

US-Präsident Donald Trump lässt eine Fristverlängerung im Zollstreit zwischen den USA und China offen. Auf eine Reporterfrage, ob er China eine weitere Fristverlängerung für die Ausarbeitung eines Handelsabkommens gewähren werde, sagte Trump: "Wir werden sehen, was passiert." Seit April hatten die USA die Einfuhrzölle auf chinesische Waren schrittweise auf bis zu 145 Prozent erhöht. China reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent und verhängte Exportkontrollen auf strategisch wichtige Rohstoffe. Im Mai einigten sich beide Seiten auf eine 90-tägige Aussetzung der neuen Zölle, die Frist endet am 12. August. Bei der letzten Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China in Stockholm erklärten sich die Regierungsvertreter bereit, die Frist zu verlängern, aber Trump musste der Verlängerung noch zustimmen.

Israel tötet fünf Al-Jazeera-Journalisten

Bei einem israelischen Luftangriff sind fünf Journalisten von Al Jazeera getötet worden, darunter einer der prominentesten Berichterstatter aus Gaza, wie der Sender am Montag mitteilte. Das israelische Militär bestätigte, dass es am Sonntagabend den Al-Jazeera-Journalisten Anas Al-Sharif bei einem Angriff ins Visier genommen habe. Es beschuldigte ihn, ein Mitglied des militärischen Flügels der Hamas zu sein, der eine Zelle geleitet habe und mit Raketenangriffen auf Israel in Verbindung gestanden habe.

Mexiko Industrieproduktion Juni -0,4% (PROG: +0,3%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Juni -0,1% gg Vormonat

