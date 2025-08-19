DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.904 -0,1%Nas21.590 -0,2%Bitcoin100.054 -0,3%Euro1,1662 -0,4%Öl66,56 +0,7%Gold3.335 ±-0,0%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

18.08.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Dienstleistungsaktivität im Raum New York schrumpft

Die Aktivität im Dienstleistungssektor im Raum New York City ist im August laut der jüngsten Ausgabe der Dienstleistungsumfrage der New Yorker Fed weiter geschrumpft. Der Gesamtindex blieb mit minus 11,7 gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert, der Index für das Geschäftsklima blieb mit minus 39,3 negativ. Der Beschäftigungsindex ging leicht auf 1 zurück, was darauf hindeutet, dass die Beschäftigung im regionalen Dienstleistungssektor gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert blieb. Die Aussichten für die zukünftige Geschäftsaktivität drehten wieder ins Negative und fielen auf minus 6,8, nachdem sie im Juli kurzzeitig wieder in den positiven Bereich zurückgekehrt waren.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/NAHB-Hausmarktindex Aug 32 (Juli: 33)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)