ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.08.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Handelsminister bestätigt Gespräche über Intel-Beteiligung

Die US-Regierung hat Gespräche mit Intel über die Übernahme einer Beteiligung von 10 Prozent an dem Chiphersteller bestätigt. Handelsminister Howard Lutnick sagte im Interview mit CNBC, die US-Regierung würde dafür Milliarden von Dollar, die Intel als Fördergeld unter dem Chips and Science Act aus der Zeit der Biden-Regierung erhalten hat, in eine Beteiligung umwandeln. Damit hätte die Regierung allerdings keine Stimmrechte, so Lutnick.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Juli +5,2% auf 1,428 Mio (PROGNOSE: -2,3%)

US/Baugenehmigungen Juli -2,8% auf 1,354 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +5,8% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,8% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise +0,3% gg Vm

August 19, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)