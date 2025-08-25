DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,71 +6,6%Dow45.698 +2,0%Nas21.526 +2,0%Bitcoin99.584 +2,9%Euro1,1736 +1,1%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.374 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: FC Bayern und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft Deutsche Telekom-Aktie: FC Bayern und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

22.08.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September

Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür für eine Zinssenkung durch die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September geöffnet. Er erklärte, dass die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes die Befürchtungen mindern könnte, dass die durch Zölle verursachten Kostensteigerungen die Inflation anheizen würden. Das ganze Jahr über haben Powell und seine Kollegen die Zinsen stabil gehalten und dabei auf einen soliden Arbeitsmarkt und die Unsicherheit über die Inflationsaussichten angesichts der starken Zollerhöhungen verwiesen. In seiner Rede auf einer Konferenz in Jackson Hole deutete Powell jedoch an, dass sich die Aussichten in eine Richtung verändern, die eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen rechtfertigen könnte.

Fed ändert Strategie bei Inflationsziel

ie US-Notenbank Fed will künftig auch nach Phasen mit niedriger Inflation keine bewusste Überschreitung des Inflationsziels von 2 Prozent mehr zulassen. Sie stellte damit eine überarbeitete Version ihrer langfristigen Strategie vor. "Wie sich herausstellte, hat sich die Idee einer absichtlichen, moderaten Inflationsüberschreitung als irrelevant erwiesen", sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede in Jackson Hole. "Die Inflation, die einige Monate nach der Ankündigung unserer Änderungen an der Konsenserklärung für 2020 eintrat, war weder beabsichtigt noch moderat."

China verschärft Kontrollen für Seltene Erden

China, der weltweit größte Lieferant von Seltenen Erden, hat neue Vorschriften veröffentlicht, um die Produktion und den Handel mit Seltenen Erden strenger zu überwachen und die Versorgung mit den kritischen Mineralien noch stärker zu kontrollieren. Die Vorschriften, die auf der Website des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht wurden, sehen Produktionskontrollen für Abbau und Verhüttung von Seltenen Erden vor und verpflichten die Unternehmen, die Produktströme genau zu überwachen und zu melden.

Wer­bung

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko BIP 2Q unverändert (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt +0,6% gg Vorquartal

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai

Wer­bung

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)