Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt im Juli

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli leicht abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) sank auf einen Stand von minus 0,19, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juni wurde der Indexstand auf minus 0,18 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,10 genannt worden war.

Trump strebt nach Intel-Deal weitere Unternehmensbeteiligungen an

Nachdem die US-Regierung mit Intel vereinbart hat, im Gegenzug für staatliche Zuschüsse in Höhe von fast 9 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 10 Prozent an dem Chipkonzern zu übernehmen, erklärte US-Präsident Donald Trump diese Vereinbarung zu einer neuen Art der Industriepolitik. Weitere Vereinbarungen könnten folgen. "Ich möchte versuchen, so viel wie möglich zu bekommen", sagte er. "Ich hoffe, dass ich noch viele solche Fälle haben werde."

Bundesbank und Bafin wollen Millionenkreditmeldewesen einstellen

Die Deutsche Bundesbank und die Finanzaufsicht Bafin sprechen sich dafür aus, dass Banken und Versicherer künftig Kredite ab einer Höhe von 1 Million Euro nicht mehr melden müssen. Die beiden Institutionen haben vorgeschlagen, das sogenannte Millionenkreditmeldewesen zum 30. Dezember 2026 einzustellen, um Bürokratie abzubauen. Zwar nutzt die Finanzaufsicht die Daten, um Kreditrisiken im Bankensektor zu identifizieren und zu analysieren, doch es gebe mittlerweile aussagekräftige Alternativen, teilten Bundesbank und Bafin gemeinsam mit.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Chicago Fed National Activity Index Juli -0,19 (Vm: -0,18)

US/Chicago Fed National Activity Index Juli 3-Mon-Mittel -0,18 (Vm: -0,26)

US/Neubauverkäufe Juli -0,6% auf 652.000 (PROG: 632.000)

US/Neubauverkäufe Juni revidiert auf 656.000 (vorl: 627.000)

US/Neubauverkäufe Juli Bestand 9,2 Monate

