DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 +7,0%Nas23.429 +0,7%Bitcoin79.220 +6,6%Euro1,1614 ±0,0%Öl62,89 -0,7%Gold4.195 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
Starbucks-Aktie unbeeindruckt: Kaffeeriese zahlt 35 Millionen Dollar an New Yorker Beschäftigte Starbucks-Aktie unbeeindruckt: Kaffeeriese zahlt 35 Millionen Dollar an New Yorker Beschäftigte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.12.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Weiterhin Spielraum für moderate Zinssenkungen

In den meisten Volkswirtschaften bestehe in den Jahren 2026 bis 2027 Spielraum für moderate Zinssenkungen, schreiben die Analysten von BNP Paribas in einem Bericht über die globalen Aussichten für 2026. Die Inflation werde sich wahrscheinlich weiter verlangsamen, während die Leitzinsen im Allgemeinen immer noch über ihrem geschätzten neutralen Niveau lägen, so die Analysten. Dennoch bleiben Inflationsrisiken bestehen.

Trump will seinen Kandidaten für Fed-Chair Anfang 2026 bekannt gegeben

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seinen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres bekanntzugeben. Zuvor hatte Trump gesagt, er habe sich bereits entschieden, wen er als neuen Chairman der Federal Reserve auswählen werde, wollte seine Wahl aber noch nicht öffentlich machen. Die Amtszeit des aktuellen Fed-Chefs Jerome Powell endet im Mai. Laut einem Bericht des Wall Street Journals gilt der langjährige Wirtschaftsberater Kevin Hassett als aussichtsreichster Kandidat.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Nov +6,4% gg Vorjahr

Wer­bung

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)