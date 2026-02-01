Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. Februar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 212.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Miran hält vier Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr für angemessen

Fed-Gouverneur Stephen Miran ist der Meinung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr um etwa einen Prozentpunkt senken sollte. "Vier Senkungen halte ich für angemessen", sagte er in einem Interview mit Fox Business. "Ich würde sie lieber früher als später vornehmen." In Bezug auf "Private Credit" sagte Miran, er habe bisher nichts gesehen, was ihn aus makroökonomischer Sicht beunruhigen würde. Ein Großteil des Wachstums in diesem Marktsegment sei auf die Überregulierung der Banken zurückzuführen.

Stahlerzeugung in Deutschland im Januar 15 Prozent über Vorjahr

Die Stahlerzeugung in Deutschland ist im Januar 2026 kräftig gestiegen. Mit knapp 3,1 Millionen Tonnen lag sie um 15 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Von einer nachhaltigen Trendwende könne dennoch keine Rede sein, schränkte der Lobbyverband jedoch ein. Trotz des aktuellen Anstiegs bleibe die Produktion rund 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Branche bewege sich damit nach wie vor unter ihrem langjährigen Niveau.

