DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.609 -1,2%Bitcoin55.469 -3,0%Euro1,1817 +0,2%Öl72,53 +2,3%Gold5.235 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

27.02.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

US-Erzeugerpreise steigen im Januar stärker als erwartet

Die US-Produzentenpreise sind im Januar stärker gestiegen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Produzentenpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,9 (Vormonat: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie stiegen um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,6 (3,3) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt wider Erwarten im Februar

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Februar überraschend aufgehellt. Der Indikator stieg auf 57,7 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Januar stand der Index bei 54,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 52,5 Punkten erwartet.

Deutsche HVPI-Inflation im Februar niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar etwas deutlicher als erwartet nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag nur noch um 2,0 (Januar: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Deutsche Inflationsdaten ändern Kurs der EZB nicht

Die deutschen Inflationsdaten für Februar werden nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski den Kurs der Geldpolitik nicht ändern. "Drei Wochen vor der nächsten Sitzung scheint keine unmittelbare Gefahr für die 'gute Positionierung' der Europäischen Zentralbank (EZB) zu bestehen", schreibt er in einem Kommentar. Angesichts der jüngsten Marktentwicklungen dürften selbst die neuen Stabsprojektionen nicht wesentlich von den jüngsten Vorhersagen aus dem Dezember abweichen. "Ein etwas stärkerer Euro und geringfügig höhere Ölpreise als im Dezember sollten sich in Bezug auf die Auswirkungen auf die Inflation gegenseitig aufheben, während sie sich negativ auf das Wachstum der Eurozone auswirken", kalkuliert Brzeski.

EU wendet Mercosur-Handelsabkommen vorläufig an

Die Europäische Union wird ein Freihandelsabkommen mit einer Gruppe südamerikanischer Staaten vorläufig umsetzen. Dies ist ein Durchbruch für den Pakt. Europa versucht, die Handelsströme anzukurbeln. Hintergrund ist die Unsicherheit durch die Handelszölle von Präsident Donald Trump. Das Abkommen mit vier der Gründerstaaten der Zollunion Mercosur - Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay - wird vorläufig angewendet, wie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, mitteilte. Der Pakt zielt darauf ab, den Handel zwischen den beiden Kontinenten zu öffnen.

US-Behörden alarmiert wegen Musks Chatbot Grok - Kreise

Vertreter mehrerer US-Bundesbehörden haben in den vergangenen Monaten informierten Personen zufolge Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit der KI-Tools von Elon Musks Firma xAI geäußert. Dies verdeutlicht die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der US-Regierung darüber, welche KI-Modelle eingesetzt werden sollen.

Wer­bung

+++ Konjunkturdaten +++

US/Bauausgaben Dez +0,3% (PROG: +0,2%) gg Vm

Kanada's 4Q BIP annualisiert -0,6%

Kanada's 4Q BIP PROGNOSE: -0,2%

Kanada 3Q BIP revidiert auf +2,4% von +2,6%

Kanada Dez BIP +0,2% gg Nov

Kanada Dez BIP +0,2% gg Nov

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)