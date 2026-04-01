Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Justizministerium mach Weg für Warsh als neuen Fed-Chef frei

Das US-Justizministerium hat die zentrale politische Hürde für die Bestätigung von Kevin Warsh als neuen Chef der Notenbank Fed aus dem Weg geräumt. Die Behörde kündigte an, die strafrechtlichen Ermittlungen von Chairman Jerome Powell zu beenden.

EU und USA mit Partnerschaft bei kritischen Mineralien

Die Europäische Union und die USA haben eine Partnerschaft zu kritischen Mineralien ins Leben gerufen. Dies teilte die Europäische Kommission am Freitag mit. Unterdessen besuchte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic Washington D.C, um sich mit US-Handelsvertreter Jamieson Greer und anderen Repräsentanten zu treffen.

Belgiens Geschäftsklima sinkt im April

Das belgische Geschäftsklima hat sich im April eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 0,5 Punkte auf minus 14,2. "Der Indikator für das Geschäftsklima befindet sich in einer Stagnationsphase und ist nach der im März zu beobachtenden leichten Stabilisierung weiter gesunken," erklärte die BNB.

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Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im April ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April eingetrübt, wobei die Inflationserwartungen deutlich stiegen. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 49,8 von 53,3 Ende März. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 48,6 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 47,6. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,1 (Vormonat: 51,7, vorläufig: 46,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 52,5 (55,8 bzw. 50,1) angegeben.

Witkoff und Kushner fliegen nach Islamabad - Vance bleibt in Washington

Steve Witkoff und Jared Kushner werden zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern nach Islamabad reisen. US-Vizepräsident JD Vance werde sich für eine Reise bereithalten, falls es Fortschritte bei den Verhandlungen gebe, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Vance sollte eigentlich am Dienstag in die pakistanische Hauptstadt reisen, sagte den Trip jedoch ab, nachdem unklar geworden war, ob auch eine iranische Delegation teilnehmen würde.

Irans Außenminister reist nach Pakistan, Oman und Russland

Irans Außenminister Abbas Araghchi wird am Freitag zu einer Reise nach Pakistan, Oman und Russland aufbrechen, wie staatliche Medien in Teheran berichteten. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Bemühungen, den Konflikt mit den USA zu beenden. Frühere Gespräche in Pakistan mit Washington waren Anfang dieses Monats gescheitert. Die USA kündigten daraufhin eine Blockade iranischer Häfen an, verlängerten aber auch einen einseitigen Waffenstillstand mit der Islamischen Republik. Oman und Russland haben, ebenso wie Pakistan, in der Vergangenheit Vermittlungen mit Washington unterstützt. "Der Zweck dieser Reise ist es, bilaterale Konsultationen abzuhalten und die aktuellen Entwicklungen in der Region sowie die jüngste Lage hinsichtlich des von den Vereinigten Staaten und dem israelischen Regime gegen den Iran geführten Krieges zu erörtern", erklärte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA.

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Netanjahu will Schläge im Libanon fortsetzen

Israel wird die Militäroperationen im Libanon nach Aussage von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fortsetzen, um den Bedrohungen durch die Hisbollah zu begegnen. "Ich habe Ihnen versprochen, dass wir das Gesicht des Nahen Ostens verändern würden, und genau das tun wir", sagte er in einer Videobotschaft. Er sagte, er habe ein "ausgezeichnetes" Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geführt und dass Washington "sehr starken Druck auf den Iran ausübt, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch".

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz März Defizit 6,0 Mrd USD (Feb: Defizit 5,6 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen März 6,0 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 75,7 Mrd USD

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)