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ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

27.04.26 19:48 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Teheran improvisiert bei der Öllagerung

Die Öltanks im Iran füllen sich, da die US-Blockade seiner Häfen verhindert, dass die Lieferungen ihre Abnehmer erreichen und Tanker beladen werden können. Um eine teilweise Einstellung der Produktion zu vermeiden, lagert der Iran bereits Öl auf Tankern. Doch nun greift die Islamische Republik, deren Einnahmen zum Großteil von Ölexporten abhängen, auf bisher ungenutzte Methoden zurück, um Lagerplatz zu sparen, sagen aktuelle und ehemalige iranische Beamte. Das Regime nutze Container und stillgelegte Tanks in schlechtem Zustand in den südlichen Ölzentren Ahvaz und Asaluyeh. Der Iran versucht zudem, Öl per Bahn nach China zu transportieren, sagte Hamid Hosseini, Sprecher des iranischen Exporteurverbandes.

Iranische Regierung soll neues Angebot vorgelegt haben - Kreise

Angelegenheit vertraute Beamte. Der Vorschlag, den der iranische Außenminister Abbas Araghchi während seiner Regionalreise und seines Besuchs in Pakistan am Wochenende präsentierte, soll die derzeitige Sackgasse im Konflikt durchbrechen und die Gespräche wieder in Gang bringen. Der Plan sieht vor, die Diskussionen über das iranische Atomprogramm vorerst zurückzustellen. Washington hat bislang nicht auf den Vorschlag reagiert, so eine der Quellen. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen ließ eine Anfrage um Stellungnahme unbeantwortet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

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(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 13:49 ET (17:49 GMT)