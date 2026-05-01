DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +2,6%Nas25.053 -0,2%Bitcoin68.816 +2,7%Euro1,1697 -0,4%Öl113,8 +4,2%Gold4.524 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Direct Indexing vs ETF: Was hinter der angeblichen Konkurrenz wirklich steckt Direct Indexing vs ETF: Was hinter der angeblichen Konkurrenz wirklich steckt
SAP-Aktie fester: Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz - investiert über eine Milliarde in KI SAP-Aktie fester: Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz - investiert über eine Milliarde in KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

04.05.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Analysten rechneten vor EZB-Rat mit zwei Zinsanhebungen 2026

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung am 29./30. April damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins in diesem Jahr zweimal auf dann 2,50 (derzeit: 2,00) Prozent anheben würde. Wie aus den jetzt von der EZB veröffentlichten Umfrageergebnissen hervorgeht, wurden die Zinsschritte für Juni und September prognostiziert. Die Analysten rechnen damit, dass die EZB den Leitzins schon im zweiten Quartal 2027 wieder auf 2,25 Prozent senken wird, wo er der Prognose zufolge bis Ende 2029 bleibt. Langfristig wird er aber bei 2,00 Prozent gesehen.

EU-Handelskommissar trifft US-Handelsbeauftragten Greer

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird voraussichtlich am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Autos aus der EU anzuheben. Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte mit, dass sich Sefcovic am Rande eines G7-Treffens mit Greer treffen werde.

Auftragseingang der US-Industrie im März gestiegen

--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von nur 0,5 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war ein unverändertes Niveau gemeldet worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)