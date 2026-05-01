Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

EZB: Analysten rechneten vor EZB-Rat mit zwei Zinsanhebungen 2026

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung am 29./30. April damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins in diesem Jahr zweimal auf dann 2,50 (derzeit: 2,00) Prozent anheben würde. Wie aus den jetzt von der EZB veröffentlichten Umfrageergebnissen hervorgeht, wurden die Zinsschritte für Juni und September prognostiziert. Die Analysten rechnen damit, dass die EZB den Leitzins schon im zweiten Quartal 2027 wieder auf 2,25 Prozent senken wird, wo er der Prognose zufolge bis Ende 2029 bleibt. Langfristig wird er aber bei 2,00 Prozent gesehen.

EU-Handelskommissar trifft US-Handelsbeauftragten Greer

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird voraussichtlich am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Autos aus der EU anzuheben. Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte mit, dass sich Sefcovic am Rande eines G7-Treffens mit Greer treffen werde.

Auftragseingang der US-Industrie im März gestiegen

--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von nur 0,5 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war ein unverändertes Niveau gemeldet worden.

Wer­bung Wer­bung

+++ Konjunkturdaten +++

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)