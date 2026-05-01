DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 +1,8%Nas26.196 +1,5%Bitcoin68.039 -0,2%Euro1,1777 +0,4%Öl101,0 -2,3%Gold4.721 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
So hätte sich ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren ausgezahlt So hätte sich ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren ausgezahlt
SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

08.05.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitsmarkt überrascht im April mit starkem Jobplus

Das US-Jobwachstum hat im April die Erwartungen übertroffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 115.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 55.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 16.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für März nun ein Stellenplus von 185.000 (vorläufig: 178.000) und für Februar ein Stellenminus von 156.000 (vorläufig: 133.000). Die separat erhobene Arbeitslosenquote stagnierte im April bei 4,3 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Mai eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 48,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 erwartet. Bei der Umfrage Ende April lag er bei 49,8. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,5 (Vormonat: 48,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 47,8 (52,5) angegeben.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Apr Arbeitslosenquote 6,9% (März: 6,7%)

Kanada Apr Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

Kanada Apr Beschäftigte -17.700 gg März

Kanada Apr Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

Kanada Apr Stundenlöhne +4,5% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)