Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Buch: Staatsanleihen spielen geringere Rolle im Eigenkapital der Banken

Die Banken des Euroraums halten nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschefin Claudia Buch gemessen am Volumen ihrer Bilanzen in etwa so viele Staatsanleihen wie zu Beginn der 2024. Wie Buch bei einer Konferenz in Frankfurt sagte, nahm der Anteil am Eigenkapital der Institute jedoch ab und ebenso der Anteil heimischer Staatsanleihen am gesamtem Staatsanleihebestand. "Derzeit liegen die Bestände der Banken im Euroraum an Staatsanleihen mit 9,3 Prozent ihrer Bilanzsumme auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn der Bankenunion", sagte Buch laut veröffentlichtem Redetext. 2014 waren es 9,0 Prozent gewesen. Die Bestände entsprachen 170 (2014: 190) Prozent des harten Kernkapitals (CET1)

Trump schafft hochgradig umstrittenen Entschädigungsfonds

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat einen außergewöhnlichen Entschädigungsfonds mit fast 1,8 Milliarden US-Dollar eingerichtet. Dieser soll Personen entschädigen, die behaupten, die Bundesregierung habe das Rechtssystem gegen sie als Waffe eingesetzt. Dieser Schritt könnte Bundesmittel mit minimaler Aufsicht an Trump-Verbündete leiten. Das US-Justizministerium kündigte den Fonds zusammen mit Trumps Entscheidung an, eine Klage zurückzuziehen, in der er Milliarden von Dollar von der US-Steuerbehörde IRS wegen der Offenlegung seiner Steuererklärungen gefordert hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr +1,4% gg Vm auf 74,8 - NARDowJones

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US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr +3,2% gg Vorjahr - NAR

Kanada Apr Verbraucherpreise +2,8% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +3,1% gg Vorjahr

Kanada Apr Verbraucherpreise +0,4% gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)