Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA legt im Mai zu

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA ist laut einer Umfrage unter Industrieunternehmen im Mai den fünften Monat in Folge gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) lag im vergangenen Monat bei 54 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022. Werte über 50 deuten auf eine Expansion des Sektors hin. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Wert von 53,2 erwartet.

US-Bauausgaben im April angezogen

Die Bauausgaben in den USA haben sich laut den am Montagmorgen veröffentlichten neuesten monatlichen Zahlen des Census Bureau im April beschleunigt. Die Ausgaben für Bauprojekte stiegen um 0,4 Prozent auf eine annualisierte Rate von 2,172 Billionen US-Dollar, gegenüber 2,165 Billionen Dollar im März. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Anstieg von 0,3 Prozent erwartet.

Kanadas verarbeitendes Gewerbe im Mai weiter expandiert

Die Aktivität im kanadischen verarbeitenden Gewerbe ist im vergangenen Monat weiter expandiert, gestützt von einer nachhaltigen Produktion und neuen Aufträgen. Daten deuten jedoch darauf hin, dass das jüngste Wachstum durch Sorgen über Preise und Lieferungen angetrieben sein könnte. Der S&P Global Canada Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe rutschte im Mai auf 52,9 ab. Damit lag der Index den zweiten Monat in Folge über der Schwelle von 50, die Expansion von Kontraktion trennt, nachdem er im April auf 53,3 gestiegen war.

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Iran setzt Gespräche mit den USA laut Bericht aus

Der Iran hat die Friedensgespräche mit den USA einem Bericht zufolge ausgesetzt. Das iranische Verhandlungsteam hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Islamischen Revolutionsgarden nahesteht, "Diskussionen und den Austausch von Texten über Vermittler" aufgrund der israelischen Angriffe auf den Libanon ausgesetzt.

+++ Konjunkturdaten +++

USA/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai 55,1 - S&P Global

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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June 01, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)