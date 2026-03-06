Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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USA: Offene Stellen im April gestiegen - Neueinstellungen gesunken

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im April gestiegen, während die Neueinstellungen zurückgingen. Dies geht aus einem Bericht des Arbeitsministeriums über offene Stellen und den Personalumschlag (JOLTS) hervor. Die Zahl der verfügbaren Stellen stieg im April auf 7,6 Millionen, nach 6,9 Millionen im März. Die Quote der offenen Stellen erhöhte sich auf 4,6 Prozent im April von 4,2 Prozent im März. Die Entlassungsquote veränderte sich kaum und lag im April bei 1,1 Prozent, verglichen mit 1,2 Prozent im Vormonat. Gleichzeitig verschlechterte sich die Einstellungsquote von 3,5 Prozent im März auf 3,2 Prozent im April. Rund 5,1 Millionen Amerikaner fanden im April eine neue Stelle.

Hammack: Fed muss bei anhaltender Inflation möglicherweise reagieren

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, sagte, die Geldpolitik sei möglicherweise nicht restriktiv genug, um die Inflation auf 2 Prozent zu senken. Hammack, die in diesem Jahr über die Geldpolitik abstimmt, sagte am Dienstag bei einer Rede im City Club of Cleveland, wenn die Zentralbank auf endgültige Beweise warte, dass sich die hohe Inflation in der Wirtschaft verfestigt habe, könnten größere Anpassungen zu höheren Kosten erforderlich werden.

BoE-Direktorin Greene: Argumente für Zinserhöhung werden stärker

Die Argumente für eine Anhebung des Leitzinses der Bank of England werden umso stärker, je länger der Konflikt im Nahen Osten andauert. Maßnahmen könnten bereits in den nächsten Wochen erforderlich werden, sagte eine Vertreterin des geldpolitischen Ausschusses (Monetary Policy Committee) am Dienstag.

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Britische Hypothekengenehmigungen dürften fallen - Hypothekenzinsen steigen

Die neuen Hypothekengenehmigungen in Großbritannien dürften angesichts steigender Hypothekenzinsen zurückgehen, schreibt Andrew Wishart von Berenberg in einer Research Note. Die Netto-Hypothekengenehmigungen sind von 63.979 im März auf 65.945 im April gestiegen, was darauf hindeute, dass die Kreditnehmer sich "beeilt haben könnten, Kredite genehmigen zu lassen, bevor die Zinsen in die Höhe schnellten", meint Wishart. Käufer rechneten mit einem Anstieg der Hypothekenzinsen aufgrund der hohen Marktzinsen, die nach Beginn des Nahost-Konflikts gestiegen seien. Der nächste Bericht der Bank of England über Geld und Kredit, der am 29. Juni veröffentlicht werden soll, dürfte einen deutlichen Rückgang der Hypothekengenehmigungen ausweisen, so Wishart.

Schweizer Uhrenindustrie nach US-Boom im April 2025 mit Exporteinbruch

Wegen der US-Zölle sind die Exporte von Schweizer Uhren im April erheblich zurückgegangen. Insgesamt wurden Uhren im Gesamtwert von 2,13 Milliarden Schweizer Franken aus der Alpenrepublik ausgeführt, ein Rückgang um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie vom Dienstag hervorgeht. In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 ergab dies einen Rückgang von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Trump macht Wohnungsaufsichtschef Pulte zum Geheimdienstdirektor

US-Präsident Donald Trump will seinen engen Verbündeten Bill Pulte, der die Federal Housing Finance Agency (FHFA) leitet, zum kommissarischen Direktor der nationalen Nachrichtendienste ernennen. Pulte wird Tulsi Gabbard nachfolgen, die im Mai zurückgetreten ist, bis der Präsident einen dauerhaften Nachfolger vorschlägt. Trump schrieb in einem Beitrag in den sozialen Medien, Pulte habe "umfassende Erfahrung im Umgang mit den sensibelsten Angelegenheiten Amerikas" und verwies auf seine Leistungen als Chairman von Fannie Mae und Freddie Mac.

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Kanada beantragt formell USMCA-Verlängerung und fordert Erleichterungen bei Sektor-Zöllen

Kanada hat die USA und Mexiko formell gebeten, das bestehende nordamerikanische Handelsabkommen um weitere 16 Jahre zu verlängern. Gleichzeitig führt das Land Gespräche über eine Entlastung von den hohen US-Zöllen auf Stahl, Automobile und Aluminium.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Mai +8,9% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)