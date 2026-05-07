DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 -1,0%Nas25.342 -0,1%Bitcoin52.603 +0,1%Euro1,1388 +0,1%Öl71,88 -4,0%Gold4.074 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Lethargie an den US-Börsen -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
DAX in KW 26: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 26: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Coinbase-Bericht: Sieben Millionen Bitcoin durch Quantencomputer gefährdet Coinbase-Bericht: Sieben Millionen Bitcoin durch Quantencomputer gefährdet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

26.06.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Kashkari erwartet dieses Jahr eine Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve von Minneanapolis, Neel Kashkari, geht von einer Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Bei einer Diskussionsrunde beim Aspen Ideas Festival sagte er, er sei einer von neun Fed-Entscheidungsträgern, die in der jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, die die Zentralbank vergangene Woche zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni veröffentlicht hat, davon ausgehen, dass die Fed die Zinssätze bis Ende des Jahres anheben muss.

US-Verbraucherstimmung bessert sich bei nachgebenden Benzinpreisen

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni nach den jüngsten Rekordtiefs verbessert, was mit einem Rückgang der Benzinpreise einherging. Der von der University of Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung stieg in seiner endgültigen Veröffentlichung für Juni auf 49,5, nach einem Wert von 44,8 im Mai. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 49,0 erwartet.

Kanada: Großhandelsumsatz im Mai laut Schätzung um 0,7% gefallen

Der kanadische Großhandel ist im Mai ins Straucheln geraten. Eine vorläufige Schätzung deutet auf einen Umsatzrückgang hin. Die vorläufige Erhebung von Statistics Canada zu den Großhandelsumsätzen deutet auf einen Rückgang um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat hin. Dies wäre der erste Rückgang seit vier Monaten.

Mexiko erzielt im Mai Handelsüberschuss von 2,26 Milliarden USD

Mexiko hat im Mai einen Handelsüberschuss von 2,26 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dies ist der dritte monatliche Überschuss in Folge, wobei das Wachstum der Exporte im Jahresvergleich den Anstieg der Importe weiterhin übertraf.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Mai Defizit 3,2 Mrd USD (Apr: Defizit 1,8 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Mai 8,0 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 83,3 Mrd USD

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)