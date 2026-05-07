Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Fed/Kashkari erwartet dieses Jahr eine Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve von Minneanapolis, Neel Kashkari, geht von einer Zinserhöhung in diesem Jahr aus. Bei einer Diskussionsrunde beim Aspen Ideas Festival sagte er, er sei einer von neun Fed-Entscheidungsträgern, die in der jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, die die Zentralbank vergangene Woche zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni veröffentlicht hat, davon ausgehen, dass die Fed die Zinssätze bis Ende des Jahres anheben muss.

US-Verbraucherstimmung bessert sich bei nachgebenden Benzinpreisen

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni nach den jüngsten Rekordtiefs verbessert, was mit einem Rückgang der Benzinpreise einherging. Der von der University of Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung stieg in seiner endgültigen Veröffentlichung für Juni auf 49,5, nach einem Wert von 44,8 im Mai. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 49,0 erwartet.

Kanada: Großhandelsumsatz im Mai laut Schätzung um 0,7% gefallen

Der kanadische Großhandel ist im Mai ins Straucheln geraten. Eine vorläufige Schätzung deutet auf einen Umsatzrückgang hin. Die vorläufige Erhebung von Statistics Canada zu den Großhandelsumsätzen deutet auf einen Rückgang um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat hin. Dies wäre der erste Rückgang seit vier Monaten.

Wer­bung Wer­bung

Mexiko erzielt im Mai Handelsüberschuss von 2,26 Milliarden USD

Mexiko hat im Mai einen Handelsüberschuss von 2,26 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dies ist der dritte monatliche Überschuss in Folge, wobei das Wachstum der Exporte im Jahresvergleich den Anstieg der Importe weiterhin übertraf.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Mai Defizit 3,2 Mrd USD (Apr: Defizit 1,8 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Mai 8,0 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 83,3 Mrd USD

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)