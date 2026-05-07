Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

US-Börsenbetreiber ICE führt Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein

Der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) führt erstmals Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein, die an globale geldpolitische Entscheidungen und Berichte über Erdgasvorräte in den USA gekoppelt sind. Die bar abgerechneten Futures-Kontrakte bieten Investoren börsengehandelte und zentral clearingfähige Instrumente, mit denen sie auf bestimmte wirtschaftliche Ereignisse und Entscheidungen setzen können, wie das Unternehmen mitteilte.

Supreme Court weist Trump-Antrag auf Absetzung von Fed-Gouverneurin ab

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Montag den Antrag von US-Präsident Donald Trump abgewiesen, die Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook, aus dem Amt zu entfernen. Die Entscheidung dürfte weithin als Stärkung der Unabhängigkeit der US-Notenbank gesehen werden. Mit einer knappen Mehrheit von fünf zu vier Stimmen bestätigte der Supreme Court die Urteile der Vorinstanzen, wonach Cook ihre Arbeit bei der Notenbank fortsetzen kann, während ihr Gerichtsverfahren gegen ihre Entlassung weiterläuft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)