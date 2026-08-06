06.08.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Werbung

Einzelhandelsumsätze Eurozone - Energiekosten belasten weiter Konsumausgaben

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Juni zurückgegangen, obwohl es ein ordentliches Quartal für den Warenabsatz war, schreibt die Volkswirtin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics in einem Kommentar. Das Umsatzvolumen ist im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gesunken und hat damit den Anstieg von 0,4 Prozent im Mai teilweise wieder wettgemacht. Die Kraftstoffverkäufe sind aufgrund niedrigerer Ölpreise um 1,5 Prozent gestiegen. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Rückgänge bei den Verkäufen von Lebensmitteln sowie von Non-Food-Artikeln ohne Kraftstoffe auszugleichen.

Kanadas Dienstleistungs-PMI verbessert sich im Juli bleibt aber im Kontraktionsbereich

Die Aktivität im kanadischen Dienstleistungssektor blieb im vergangenen Monat gedämpft, da der Preisdruck zunahm und die Produktion sowie die Umsätze zurückgingen, wie am Donnerstag veröffentlichte Daten zeigten. Der S&P Global Canada Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor kletterte im Juli auf 49,1. Das war eine Verbesserung gegenüber dem Juni-Wert von 47,1, lag aber immer noch unter der Schwelle von 50, die Expansion von Kontraktion trennt.

Senatsausschuss wirft Fauci Missachtung des Kongresses vor

Ein republikanisch dominierter Senatsausschuss hat für ein Verfahren gegen Anthony Fauci wegen Missachtung des Kongresses gestimmt. Grund ist, dass Fauci nach Auffassung des Gremiums in der Anhörung des Senatsausschusses Fragen zu seinem Umgang mit der Covid-19-Pandemie nicht beantworten wollte. Dies ist eine weitere Eskalation der jahrelangen Bemühungen der Republikanischen Partei, den US-Immunologen Fauci zur Rechenschaft zu ziehen. Fauci war medizinischer Chefberater von Ex-US-Präsident Joe Biden und Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und ist damals zu einer zentralen Figur im Kampf gegen das Coronavirus geworden.

Werbung

US-Behörde FCC schafft Limit für TV-Besitzrechte ab

Die US-Medienbehörde FCC (Federal Communications Commission) hat am Donnerstag dafür gestimmt, die Obergrenze für den Besitz von Fernsehsendern aufzuheben. Dies könnte den Weg für weitere Konsolidierungen unter den TV-Anbietern freimachen. Mit einer Mehrheit von 2 zu 1 Stimmen schaffte die Behörde eine Regelung ab, die es Unternehmen bislang untersagte, Fernsehsender zu besitzen, die zusammen mehr als 39 Prozent der US-TV-Haushalte erreichen. Die FCC teilte mit, dass sie geplante Senderübernahmen künftig stattdessen im Einzelfall prüfen werde.

Kanadas Währungsreserven steigen im Juli um 604 Mio USD

Die offiziellen internationalen Währungsreserven Kanadas sind im vergangenen Monat um 604 Millionen US-Dollar gestiegen, was auf positive Geschäfte im Rahmen der Reservenverwaltung zurückzuführen ist, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Reserven des Landes an Fremdwährungen und anderen monetären Vermögenswerten beliefen sich zum 31. Juli auf insgesamt 127,04 Milliarden Dollar, ein Anstieg gegenüber 126,43 Milliarden Dollar im Vormonat.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Produktivität ex Agrar 2Q annualisiert +1,4% (PROG: +0,6%)

US/Lohnstückkosten 2Q +1,3% (PROG: +2,1%)

Werbung

US/Produktivität ex Agrar 1Q revidiert auf +0,8%

US/Lohnstückkosten 1Q revidiert auf +1,3%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)