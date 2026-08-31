31.08.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Deutsche HVPI-Inflation im August niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August weniger als erwartet zugenommen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,9 (Juli: 2,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,3 und 3,2 Prozent Inflation prognostiziert. Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,2 und 2,9 (2,8)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,9 Prozent.

Bessent: G20 sollten Handelspolitik gegenüber China ändern

US-Finanzminister Scott Bessent will die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) dazu auffordern, ihre Handelspolitik gegenüber China zu verändern. "Die Welt kann kein China mit einem Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar gebrauchen", sagte Bessent der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, wie Bloomberg berichtet. "Der Rest der Welt wird seine Handelsbedingungen mit China auf den Prüfstand stellen müssen." China versuche sich durch Exporte aus einer Wachstumsabschwächung zu befreien, und andere Länder müssten den Druck auf sie erhöhen, die Binnennachfrage zu stärken, anstatt sich auf Ausfuhren zu verlassen, fügte er hinzu.

Indiens Wirtschaft wächst trotz Energieschock im Nahen Osten robust

Die indische Wirtschaft hat im Quartal von April bis Juni ein solides Wachstumstempo beibehalten und zeigte sich widerstandsfähig, obwohl der Nahost-Konflikt die Aussichten eintrübte. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs in den drei Monaten bis Ende Juni um 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorging. Dies steht einem revidierten Wachstum von 8,6 Prozent im Vorquartal gegenüber und übertraf die Median-Prognose von 7,5 Prozent in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen.

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Bessent: Gründe, warum die US-Notenbank eine Zinserhöhung vermeiden könnte

Finanzminister Scott Bessent sagte, er werde nicht darüber spekulieren, was die US-Notenbank auf ihrer Zinssitzung im September tun könnte. Er nannte jedoch einige Gründe, warum es sinnvoll sein könnte, die Zinsen beizubehalten. "Wir haben einen Angebotsschock erlebt, und traditionell erhöht man [die Zinsen] nicht..., es sei denn, man sieht Zweit- oder Drittrundeneffekte", sagte Bessent in einem Interview auf CNBC. Bessent sagte, die Kerninflation sei sehr verhalten geblieben und es werde nach dem KI-Ausbau einen Produktivitätsboom geben.

Trump trifft sich mit Branchenvertretern wegen Benzinpreisen - Bericht

US-Präsident Donald Trump wird sich diese Woche einem Bericht zufolge mit mindestens zehn Raffineriebetreibern und Kraftstoffhändlern treffen, um mögliche Maßnahmen zur Senkung der Benzinpreise und zur Erhöhung der US-Raffineriekapazitäten zu erörtern. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem Branchendienst Opis. Zu den Raffinerieunternehmen, die vertreten sein werden, gehören demnach Chevron, Marathon Petroleum, Valero Energy und PBF Energy.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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August 31, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)