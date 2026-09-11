DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,17 +1,9%Nas 26.385 +1,2%Bitcoin 67.139 +1,6%Euro 1,1597 -0,1%Öl 105,0 -2,4%Gold 4.366 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Werbung

US-Inflation stagniert im August wie erwartet bei 3,4%

Der Inflationsdruck in den USA hat im August wie erwartet auf dem Vormonatsniveau stagniert. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,4 (Vormonat: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und einer unveränderten Jahresteuerung von 3,4 Prozent gerechnet.

Verbraucherstimmung laut Michigan-Umfrage im September gesunken

Die Verbraucherstimmung ist im September gesunken, wie die erste Schätzung der monatlichen Umfrage der Universität von Michigan zeigt. Der Index der Umfrage liegt bei 47,8, nach 51,7 Ende August. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 51,4 erwartet.

JP Morgan: Acht von neun Notenbanken der Industrieländer werden bald die Zinsen anheben

Die Analysten von JP Morgan Chase erwarten, dass acht der neun Zentralbanken der Industrieländer noch vor Jahresende die Zinsen anheben werden, um die hartnäckige Inflation und den Preisdruck bei Rohstoffen zu zügeln.

Werbung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.