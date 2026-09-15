15.09.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Bundesbank: Konzentration von Staatsanleihen bei Banken begrenzen

Die Deutsche Bundesbank schlägt vor, die Konzentration von Staatsanleihen in Bankbilanzen zu verringern, um so Fortschritte bei der Einführung einer einheitlichen europäischen Einlagensicherung (Edis) zu ermöglichen. Als mögliche Werkzeuge nennt sie die Einführung von Obergrenzen für den Besitz von Staatsanleihen, darunter solchen des Staates, in denen das Institut seinen Sitz hat. Die regulatorische Behandlung von Staatsanleihen gilt als ein Hindernis für die Zustimmung Deutschlands zu einer engeren Bankenunion.

Industrieaktivität im Staat New York hat sich im September verlangsamt

Die Industrieaktivität im Staat New York ist im September nach einem starken Wachstum im August nur noch moderat gestiegen. Dies geht aus der jüngsten monatlichen Ausgabe des Empire State Manufacturing Survey hervor. Wie die Federal Reserve Bank von New York mitteilte, belief sich ihr Index für die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe des Bundesstaates auf 7,6. Damit gab er von einem Vierjahreshoch von 20,6 im August nach. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens einen Wert von 15 erwartet.

Bessent: Intervention bei US-Staatsanleihen war erfolgreich

Abgeordnete des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses haben Finanzminister Scott Bessent heute in einer Anhörung eingehend dazu befragt, ob seine jüngste Intervention am Markt für US-Staatsanleihen erfolgreich war. Bessent, der Anfang des Monats den erweiterten Rückkaufplan des Finanzministeriums konzipiert hatte, bekräftigte, seine Intervention sei erfolgreich gewesen, da die Renditen ohne sie möglicherweise höher gestiegen wären. "Der US-Staatsanleihemarkt ist nach wie vor der Markt mit der besten Wertentwicklung in der entwickelten Welt, sei es über einen Monat oder über den Zeitraum seit dem Amtsantritt von Präsident Trump", sagte er.

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Kanada und EU beginnen laut Carney nächsten Monat Gespräche über 'einzigartige' Allianz

Kanada und die Europäische Union werden im nächsten Monat Gespräche über eine neue Sicherheits- und Wirtschaftsallianz aufnehmen. Dies ist der jüngste mutige Schritt des kanadischen Premierministers Mark Carney, um die wirtschaftliche Abhängigkeit seines Landes von den USA zu verringern.

Kanadas Großhandelsumsatz steigt im Juli um 0,3%

Der kanadische Großhandel wurde im Juli durch einen Anstieg der Verkäufe von Metallprodukten gestützt. Die Großhandelsumsätze stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent auf saisonbereinigt 93,09 Milliarden kanadische Dollar (CAD), was 66,96 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die kanadische Statistikbehörde Statistics Canada am Dienstag mitteilte. Das war stärker als die vorläufige Schätzung der Datenagentur, die von einem Umsatzrückgang von 0,6 Prozent für den Monat ausging, und baut auf dem Anstieg von 2,8 Prozent im Vormonat auf.

+++ Konjunkturdaten

Brasilien Einzelhandelsumsatz Juli -0,8% gg Vm; +1,2% gg Vj

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Sep +8,4% gg Vorjahr

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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September 15, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)