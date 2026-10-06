06.10.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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US-Handelsbilanzdefizit weitet sich im August erneut aus

Das Handelsbilanzdefizit der USA hat sich im August deutlicher als erwartet ausgeweitet. Dies geht aus Daten hervor, die vom Handelsministerium veröffentlicht wurden. Die US-Importe überstiegen die Exporte um 105,6 Milliarden US-Dollar. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Defizit von 102 Milliarden Dollar gerechnet. Das Handelsbilanzdefizit für Juli wurde auf 92,8 Milliarden Dollar revidiert. Die Lücke ist das Ergebnis eines Anstiegs der Importe im August um 4,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 420,8 Milliarden Dollar, während die Exporte um 1,4 Prozent auf 315,2 Milliarden Dollar zulegten. Die Einfuhren von Waren stiegen im August um 17,2 Milliarden Dollar, während die Ausfuhren von Waren um 4,4 Milliarden Dollar zunahmen. Die Exporte von Rohöl erhöhten sich um 2 Milliarden Dollar.

Kanadas Handelsüberschuss weitet sich vor neuen Zöllen kräftig aus

Kanadas Warenhandelsüberschuss mit der Welt ist auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren angewachsen. Ein wahrscheinlicher Vorzieheffekt wegen drohender Zölle trieb die Exporte in die USA kräftig an. Der von Kanada verzeichnete Handelsüberschuss weitete sich auf 4,2 Milliarden CAD aus, was etwa 2,94 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies teilte die Statistikbehörde Statistics Canada am Dienstag mit. Dies war der sechste Handelsüberschuss in Folge und der größte seit Mai 2022, nachdem sich der Saldo im Juli auf 787 Millionen CAD verengt hatte. Ökonomen hatten für diesen Monat mit einem Überschuss von 1,5 Milliarden CAD gerechnet. Die Exporte stiegen um 2,5 Prozent auf 77,91 Milliarden CAD und erreichten damit den höchsten Stand seit dem Rekordwert im Juni. Getrieben wurde dieser Anstieg durch einen Zuwachs der Lieferungen in die USA um 8,1 Prozent. Die Warenimporte sanken um 2 Prozent, was den ersten Rückgang seit sieben Monaten darstellt.

Physik-Nobelpreis geht an belgischen Teilchenphysiker Francis Halzen

Der belgische Teilchenphysiker Francis Halzen erhält für seine Beiträge zur Astronomie und seine Arbeit am Neutrino-Observatorium IceCube am Südpol den Physik-Nobelpreis 2026. "Francis Halzen hat ein internationales Team von Forschern und Ingenieuren geleitet, die uns ein fantastisches Instrument zur Verfügung gestellt haben", sagte Mark Pearce, Vorsitzender des Nobelkomitees für Physik, am Dienstag. "Zähigkeit und wissenschaftliche Vision haben den Weg für eine neue Art der Astronomie geebnet."

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October 06, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)