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ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Fed-Mitglied Hammack warnt vor Verzögerung bei weiterer Straffung der Geldpolitik

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, würde es vorziehen, wenn die Zentralbank rasch kleine geldpolitische Anpassungen vornähme, um die Inflation einzudämmen, anstatt abzuwarten und später eine größere Kursänderung zu riskieren. In vorbereiteten Bemerkungen für die Jahrestagung der National Association of Business Economics erklärte Hammack, der Inflationsdruck sei relativ breit abgestützt und nicht auf einen einzelnen Bereich wie etwa die Energie konzentriert. "With each passing month, persistently elevated inflation raises the risks of an inflationary mindset becoming entrenched in the economy", sagte sie.

Renditen von US-Staatsanleihen erscheinen für langfristige Anleger attraktiv

Die Renditen von US-Staatsanleihen haben ein Niveau erreicht, das für langfristige Anleger attraktiv genug ist. Dies signalisiere die starke Nachfrage bei den Auktionen langlaufender Staatsanleihen in der vergangenen Woche, sagte Burke Koonce, Chef-Anlagestratege und Partner beim US-Vermögensverwalter Trust Company of the South. Die Renditen 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichten am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag vergangener Woche mit 5,365 Prozent und 5,733 Prozent ein 24-Jahres-Hoch, wie Daten von Tradeweb zeigen.

Mexikanische Industrieproduktion baut Gewinne im August aus

Mexikos Industrieproduktion ist im August den dritten Monat in Folge gestiegen. Grund hierfür seien Zuwächse in der verarbeitenden Industrie und bei den Versorgungsbetrieben gewesen, teilte das nationale Statistikamt Inegi mit. Die Industrieproduktion expandierte saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber Juli. Dies folgte auf einen Anstieg von 0,5 Prozent im Juli und ein Plus von 0,3 Prozent im Juni.

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(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 13:02 ET (17:02 GMT)

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