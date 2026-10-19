19.10.26 18:59 Uhr

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Bundesbank: Inflation in Deutschland bleibt bis 2027 erhöht

Die Inflation in Deutschland wird nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank wegen des geopolitischen Konflikts im Nahen Osten und der gestiegenen Energiepreise bis weit ins Jahr 2027 hinein merklich erhöht bleiben. Wie die Notenbank in einem Monatsbericht mitteilt, verzögert sich die Rückkehr zur Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent spürbar. Haupttreiber des jüngsten Inflationsanstiegs auf zuletzt 3,3 Prozent im September ist der deutliche Preisanstieg bei Mineralölprodukten infolge von Lieferengpässen in der Golfregion und geschlossenen Schifffahrtsrouten.

Kanadas Inflation zieht im September mit steigenden Benzinpreisen an

Die kanadische Inflation hat sich im vergangenen Monat mit einem Anstieg der Energiekosten leicht beschleunigt. Es gibt jedoch weiterhin keine Anzeichen dafür, dass sich der Ölpreisanstieg auf einen breiteren Preisdruck ausgeweitet hat. Der Verbraucherpreisindex stieg im September um 0,1 Prozent, wodurch sich das Jahrestempo im September auf 3,1 Prozent erhöhte, wie Statistics Canada am Montag mitteilte. Damit liegt die Inflation knapp über dem oberen Ende der Spanne von 1 Prozent bis 3 Prozent, die die Bank of Canada anstrebt, nachdem sie im August stabil bei 3 Prozent verharrt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/NAHB-Hausmarktindex Okt 29 (Sep: 32)

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October 19, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)