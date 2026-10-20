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ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Schwebende Hausverkäufe in USA im September auf Rekordtief

Die schwebenden Hausverkäufe fielen im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen, da der Wohnungsmarkt angesichts stark steigender Hypothekenzinsen ins Stocken geriet. Der Index der schwebenden Hausverkäufe der National Association of Realtors brach gegenüber dem Vormonat um 7,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Messung im Jahr 2001 ein. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verkäufe um 11 Prozent, wie die NAR mitteilte.

US-Wohnungsbaubeginne im September erneut gesunken

Die Wohnungsbaubeginne in den USA sind im September erneut gesunken, da die Aktivität im Wohnungsbau zurückging. Die Wohnungsbaubeginne, ein Indikator für den Neubau von Wohnimmobilien, sanken im September um 5,2 Prozent auf 1,221 Millionen. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 1,3 Millionen und einem Anstieg der Baubeginne um 2 Prozent im Monatsvergleich gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep -11,3% gg Vorjahr - NAR

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*US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep -7,3% gg Vm auf 66,0 - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep -11,3% gg Vorjahr - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Sep -7,3% gg Vm auf 66,0 - NAR

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Okt +9,7% gg Vorjahr

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Okt +9,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 13:20 ET (17:20 GMT)

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