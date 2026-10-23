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ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Wirtschaftsstimmung der Amerikaner vor den Zwischenwahlen im Keller

Die wirtschaftliche Stimmung der Wähler war vor einer wichtigen Wahl noch nie so schlecht wie heute. Zu diesem Schluss kommt der jüngste monatliche Konsumklimaindex der University of Michigan, der in seiner Ende Oktober veröffentlichten Schätzung auf 48 Punkte sank. Dies ist der zweitniedrigste Wert in der Geschichte der Umfrage. Er lag damit einen Hauch unter den 48,1 Punkten im September. Vor diesem Jahr lag der niedrigste Umfragewert in einem Oktober vor einer Zwischen- oder Präsidentschaftswahl bei 57,6 Punkten. Dieser wurde im Oktober 2008 verzeichnet - genau zu dem Zeitpunkt, als die Finanzkrise von 2008-09 ihren Höhepunkt erreichte. Die Daten der Umfrage reichen bis in die frühen 1950er Jahre zurück.

US-Geschäftsaktivität expandierte im Oktober weiter

Die Geschäftsaktivität im US-Privatsektor hat sich im Oktober weiter ausgeweitet, obwohl sich das Wachstum im Vergleich zum September leicht verlangsamte. Gleichzeitig verschärfte sich der Preisdruck, wie aus einer monatlichen Umfrage hervorgeht. Der S&P Global Flash U.S. Composite PMI, der auf Umfragen unter Dienstleistungs- und Industrieunternehmen basiert, lag im Oktober bei 57,6 Punkten, verglichen mit 58,4 Punkten im September. Ein Wert von über 50 signalisiert ein anhaltendes Wachstum der Aktivität. Trotz des leichten Rückgangs signalisiere der Index immer noch den zweitstärksten Anstieg der Aktivität seit März 2022, so die Umfrage.

Kanadas Fabrikumsätze steigen im September um geschätzte 0,1 Prozent

Die Fabrikaktivität in Kanada hat im vergangenen Monat leicht zugenommen, wobei eine erste Schätzung auf einen geringfügigen Anstieg der Umsätze hindeutet. Die Produktionslieferungen stiegen im September im Vergleich zum Vormonat um geschätzte 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Statistics Canada am Freitag mitteilte. Der Anstieg deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Industrie trotz der verschärften Handelsspannungen zwischen Kanada und den USA hin, obgleich er auch weiterhin die höheren Preise für Industriegüter widerspiegeln dürfte.

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Kanadische Einzelhandelsumsätze steigen im August um 1,2 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in Kanada haben sich im August wieder erholt. Dazu trugen eine Belebung der Geschäfte bei den Neuwagenhändlern sowie höhere Preise bei, die zu größeren Ausgaben an den Tankstellen führten. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent auf saisonbereinigte 74,57 Milliarden kanadische Dollar, was etwa 53,23 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die Statistikbehörde Statistics Canada am Freitag mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

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(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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