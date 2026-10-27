27.10.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Werbung

Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter im September gestiegen

Die Nachfrage nach langlebigen Wirtschaftsgütern in den USA ist im September um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dies geht aus Daten hervor, die vom Handelsministerium veröffentlicht wurden. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 1,7 Prozent gerechnet. Die Gesamtaufträge für langlebige Güter - worunter Produkte fallen, die für eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren ausgelegt sind - erhöhten sich um 6,3 Milliarden US-Dollar auf 345,4 Milliarden Dollar. Im August war ein Zuwachs von 0,1 Prozent verzeichnet worden.

US-Verbrauchervertrauen im Oktober verbessert

Das Verbrauchervertrauen hat sich im Oktober wieder auf das Niveau von Juni erholt. Wie aus einer monatlichen Umfrage von The Conference Board hervorgeht, verbesserten sich die Einschätzungen der Verbraucher sowohl für die aktuelle Lage als auch für die zukünftigen Erwartungen. Die Forschungsgruppe teilte mit, dass ihr Index des Verbrauchervertrauens in diesem Monat von 84,2 im September auf 91,7 gestiegen sei. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 81 gerechnet. Der September-Wert wurde leicht nach oben revidiert.

Verkäufe neuer Häuser im September leicht rückläufig

Die Zahl der Verkäufe neuer Häuser ist im September zurückgegangen, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser sanken im September auf 676.000, was einem Rückgang von weniger als 1 Prozent gegenüber den 680.000 im August entspricht. Vom The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für September mit 653.000 neuen Verkäufen beziehungsweise einem Rückgang von 4,5 Prozent gerechnet.

Werbung

US-Hauspreise steigen im August weiter

Das Wachstum der US-Hauspreise hat im August erneut angezogen, angeführt von großen Metropolregionen wie Chicago und New York. Der S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index, der die Hauspreise im ganzen Land misst, stieg in den 12 Monaten bis August um 2,1 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 1,9 Prozent im Juli.

Industrieaktivität Mid-Atlantic im Oktober unverändert - Richmond Fed

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in der Region der Richmond Fed ist im Oktober unverändert geblieben. Dies ging aus der monatlichen Umfrage der Notenbank hervor. Der zusammengesetzte Index der Umfrage lag im Oktober bei minus 2, was dem Niveau von September entspricht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von minus 1 gerechnet. Der Index für die Auslieferungen stieg von minus 5 im September auf 0. Die Indizes für Auftragseingänge und Beschäftigung gingen beide zurück.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Okt +9,6% gg Vorjahr

Werbung

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)