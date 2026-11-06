06.11.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Knot und Hernandez de Cos einzige Kandidaten für EZB-Spitze

Für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen die beiden Kandidaten nun offiziell fest. Wie der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, mitteilte, haben bis zum Ende der Nominierungsfrist am Freitag Klaas Knot, ehemaliger Gouverneur der niederländischen Zentralbank, und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen. Lagarde hatte Ende Oktober angekündigt, am 7. Februar von ihrem Posten zurückzutreten. Die Eurogruppe werde am Montag über die Kandidaturen beraten.

US-Arbeitsmarkt überrascht mit starkem Jobaufbau im Oktober

Das US-Jobwachstum hat im Oktober die Erwartungen weit übertroffen. Zudem wurden die Werte für die beiden Vormonate deutlich nach oben revidiert. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden im Oktober in der Privatwirtschaft und beim Staat 165.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 59.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 84.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für September nun ein Stellenplus von 60.000 (vorläufig: 29.000) und für August von 186.000 (vorläufig: 133.000).

US-Verbraucherstimmung aufgehellt, aber weiter gedrückt

Die Verbraucherstimmung hat zu Beginn des Monats November einen unerwarteten Anstieg verzeichnet. Laut der monatlichen Umfrage der Universität Michigan verharrt sie jedoch weiterhin nur knapp über historisch niedrigen Niveaus. Dies ist ein Zeichen für die wirtschaftliche Unzufriedenheit, die den Demokraten bei den Wahlen in dieser Woche zu weitreichenden Siegen verhalf. Der vorläufige Indexwert der Umfrage für November lag laut den am Freitag veröffentlichten Daten bei 51, verglichen mit 48 im endgültigen Oktober-Wert. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 47,5 gerechnet.

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Kanadas Arbeitslosenquote steigt im Oktober auf 6,7 Prozent

Kanadas Arbeitslosenquote ist im Oktober überraschend den zweiten Monat in Folge gestiegen, da die Wirtschaft erneut Arbeitsplätze einbüßte. Wie Statistics Canada mitteilte, sank die Beschäftigung im Land im vergangenen Monat netto um 4.700 Stellen. Die Markterwartungen hatten nach einem Verlust von 68.300 Arbeitsplätzen im Vormonat mit einem Beschäftigungsaufbau von rund 15.000 gerechnet.

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November 06, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)