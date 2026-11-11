11.11.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Sachverständigenrat hebt deutsche Wachstumsprognosen an

Der Sachverständigenrat (SVR) Wirtschaft hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr angehoben, warnt aber zugleich vor einer Überforderung der öffentlichen Finanzen durch Verteidigungs- und Zinsausgaben. Wie der SVR in seinem Jahresgutachten mitteilte, rechnet er für 2026 mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 (Mai-Prognose: 0,5) Prozent und für 2027 mit 1,0 (0,8) Prozent Wachstum. "Dazu tragen insbesondere eine unerwartet starke Entwicklung der Exporte sowie kreditfinanzierte staatliche Ausgaben bei", heißt es im Jahresgutachten des Gremiums, dem fünf führende Ökonomen und Ökonominnen angehören.

Opec-Förderung nähert sich dank saudischer Erholung Vorkriegsniveau

Die Opec-Mitglieder haben ihre Rohölproduktion im Oktober in Richtung des Vorkriegsniveaus gesteigert. Alternative Pipelines und andere Ausweichlösungen ermöglichten es Saudi-Arabien und anderen großen Produzenten, trotz anhaltender Bedrohungen für wichtige Schifffahrtsrouten mehr Öl zu exportieren.

Mexikos Industrieproduktion sinkt im September stärker als erwartet

Die mexikanische Industrieproduktion ist im September stärker als erwartet gesunken. Ausschlaggebend hierfür waren Produktionsrückgänge in zentralen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes sowie eine nachlassende Bauaktivität. Bereinigt um saisonale Effekte ging die Industrieproduktion gegenüber August um 1,4 Prozent zurück, wie die nationale Statistikbehörde Inegi mitteilte. Von dem Wall Street Journal befragte Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

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+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo

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November 11, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)