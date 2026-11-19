Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen überraschend

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Zudem kletterte die Zahl der Personen, die dauerhaft Leistungen beziehen, in der Vorwoche sprunghaft nach oben. In der Woche bis zum 14. November stellten 203.000 Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenunterstützung. Dies teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Das waren 1.000 Anträge mehr als in der Vorwoche, für die der Wert nach oben auf 202.000 revidiert wurde.

US-Frühindikatoren im Oktober gesunken

Die US-Frühindikatoren sind im Oktober infolge eines Rückgangs bei den Baugenehmigungen gesunken. Das Wachstum der vergangenen sechs Monate ist jedoch nach wie vor positiv. Der von der Forschungsgruppe The Conference Board veröffentlichte Index der Frühindikatoren (Leading Economic Index, LEI) gab um 0,3 Prozent auf 99,3 Punkte nach, nachdem er im September unverändert geblieben war. Der Rückgang sei vor allem auf eine geringere Zahl von Baugenehmigungen zurückzuführen gewesen. Diese hätten den schwächsten Stand seit Mai 2020 erreicht, so Justyna Zabinska-La Monica, Senior Managerin bei The Conference Board.

Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe der Region Philadelphia im November gesunken

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im Großraum Philadelphia ist im November einer Umfrage der Federal Reserve Bank of Philadelphia zufolge auf ein Sechsmonatstief gefallen. In der Konjunkturumfrage der Notenbank für das verarbeitende Gewerbe sank der Index für die aktuelle Aktivität im November von 20,9 im Oktober auf 6,3 Zähler. Ein Wert von über Null deutet auf eine Zunahme der Geschäftsaktivität hin. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 18 erwartet. Der Index für die aktuellen Auftragseingänge gab um fünf Punkte auf minus 0,4 nach. Dies sei der niedrigste Stand seit Mai und der vierte Rückgang des Index in Folge, hieß es in dem Bericht.

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Kansas City Fed: Aktivität im verarbeitenden Gewerbe stieg im November

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im Zentrum der USA hat im November zugenommen. Dies ging aus einer monatlichen Umfrage hervor. Die Federal Reserve Bank of Kansas City teilte mit, dass der Gesamtindex ihrer Umfrage für das verarbeitende Gewerbe im zehnten Distrikt (Tenth District Manufacturing Survey) im November von 11 im Oktober auf 18 Punkte gestiegen sei. Ein Wert über Null signalisiert eine Expansion des Sektors, während ein Wert unter Null einen Rückgang anzeigt. Mit Ausnahme des Index für Fertigwarenlagerbestände, der bei minus 1 lag, waren alle Monatsvergleichsindizes positiv. Laut der Umfrage erreichten die Indizes für Produktion und Beschäftigung Werte von 23 beziehungsweise 20 Punkten, was jeweils Mehrjahreshochs entspricht.

S&P sieht Brent bis Ende 2027 auf 83 USD fallen

Die Preise für Rohöl der Sorte Brent dürften nach Angaben von S&P Global Market Intelligence bis Ende 2027 auf 83 US-Dollar je Barrel und bis Ende 2028 auf 70 US-Dollar sinken, da die Angebotsunterbrechungen nachlassen. Der Konjunkturausblick für November enthält Prognosen von S&P Global Energy, die den Preis für Dated Brent im Dezember 2026 bei 110 US-Dollar je Barrel sehen. Das Unternehmen meint, die jüngsten Rückgänge bei den Rohölpreisen könnten den Inflationsdruck mindern, wenngleich von den großen Notenbanken eine Fortsetzung der Zinserhöhungen erwartet werde. Es prognostiziert für Dezember weitere Straffungen durch die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan.

EU verschiebt neue Methan-Emissions-Regeln für Importe fossiler Brennstoffe

Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, die Einführung neuer Vorschriften zu Methan-Emissionen für Importe fossiler Brennstoffe in die EU zu verschieben. Dies geschieht nach erheblichem Druck seitens Industrieverbänden sowie Energie-exportierender Staaten. Die EU-Mitgliedstaaten und -Abgeordneten einigten sich am Donnerstag darauf, die Regelungen für die Einfuhr von Rohöl, Erdgas und Kohle um zwei Jahre zu vertagen. Dies geht aus einer Mitteilung des Rates der EU hervor. Der Aufschub verschaffe den Unternehmen sowie den Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität, um eine verlässliche Energieversorgung zu gewährleisten.

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(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)