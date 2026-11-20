Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Verbraucherstimmung hellte sich im November auf

Die Verbraucherstimmung hat sich im November nach Angaben der monatlichen Umfrage der University of Michigan aufgehellt. Gleichwohl verharrt sie weiterhin nahe historisch niedrigen Werten, was die weit verbreitete wirtschaftliche Frustration der Amerikaner widerspiegelt. Der Stimmungsindex der Erhebung beendete den November bei 51,5 Zählern, was einem Anstieg gegenüber 48 Punkten im Oktober entspricht. Dies stellte zugleich eine Verbesserung gegenüber dem vorläufigen November-Wert von 51 Punkten dar, welcher Anfang dieses Monats veröffentlicht worden war.

USA bringen Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine ins Spiel

In vertraulichen Friedensgesprächen während der vergangenen Monate hat Jared Kushner, Schwiegersohn und Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump, eine Idee erörtert, die einst als von vornherein chancenlos galt: eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine im Gegenzug für Gebietsabtretungen an Russland. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuletzt erörterte Kushner diese Möglichkeit in der vergangenen Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Vertretern auf einem Militärflugplatz in Dublin, wie informierte Personen berichten. Dort trafen die US-Gesandten mit Selenskyj, dessen Berater Rustem Umjerow sowie ausgewählten europäischen nationalen Sicherheitsberatern zusammen.

EU-Ratspräsident offen für "engstmögliche Beziehung" mit Großbritannien

Die EU ist offen für eine engere Beziehung mit Großbritannien. "Wir bleiben offen für die engstmögliche Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich", sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Freitag in Brüssel. Der britische Premierminister Andy Burnham hielt sich für ein Gipfeltreffen zwischen Großbritannien und der EU in der belgischen Hauptstadt auf. Ziel des Treffens war es, Vereinbarungen zu Themen wie Jugendmobilität und Lebensmittelexporten zu treffen.

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+++ Konjunkturdaten +++

* Eurozone /Verbrauchervertrauen (Vorabschätzung) Nov unverändert bei -14,2

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(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)