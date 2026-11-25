Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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US-Kern-PCE-Inflation Oktober etwas höher als erwartet

Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kern-PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 3,3 (September: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,3 und 3,2 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator ist die von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmessgröße. Der gesamte PCE-Deflator erhöhte sich um ebenfalls 0,3 und 3,8 (3,6) Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,3 und 3,8 Prozent.

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,3 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 viel stärker gewachsen als zunächst berichtet. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent gemeldet hatte. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet gesunken. Auch die Zahl der Personen, die dauerhaft wöchentliche Leistungen beziehen, ging spürbar zurück. In der Woche bis zum 21. November stellten 189.000 Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenunterstützung. Dies teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Der Wert lag um 13.000 unter dem nach unten revidierten Vorwochenwert von 202.000.

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Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA im Oktober schwächer als erwartet gestiegen

Die Nachfrage nach langlebigen Wirtschaftsgütern in den USA ist im Oktober schwächer als erwartet gestiegen. Dies geht aus Daten hervor, die das Handelsministerium am Mittwoch veröffentlichte. Der Gesamtauftragseingang für langlebige Güter - also Waren mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder mehr - legte um 0,2 Prozent auf 346,7 Milliarden US-Dollar zu, nach einem Zuwachs von 2,0 Prozent im September. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet.

US-Rohöllagerbestände wie erwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. November ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,109 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,38 Millionen Barrel erhöht.

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USA planen Zollerhöhungen gegen China, EU und weitere Staaten

Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Das Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Subventionen für Industriezweige in China, den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in anderen Ländern, darunter Japan, Südkorea, Indien und Vietnam.

EU weist US-Vorwürfe wegen Überkapazitäten zurück

Die EU wehrt sich gegen die Vorwürfe der USA, amerikanischen Unternehmen mit ihrer Politik zu schaden. Sie kündigte an, die Ergebnisse der Untersuchung des US-Handelsbeauftragten zu prüfen, die in dem Vorschlag für neue Zölle gegen Dutzende von Ländern mündeten. Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) hatte nach einer monatelangen Untersuchung erklärt, die Politik der EU und 13 weiterer Volkswirtschaften im Zusammenhang mit Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe sei "unangemessen und belaste oder beschränke den US-Handel".

Verkäufe von Neubauten im Oktober sprunghaft gestiegen

Die Verkäufe von Neubauten sind im Oktober ausgehend von einem nach unten revidierten September-Wert sprunghaft angestiegen. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse des vom Census Bureau und dem Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung veröffentlichten Berichts: Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser stiegen im Oktober auf 701.000 Einheiten. Dies entspricht einem Zuwachs von 14,2 Prozent gegenüber dem revidierten September-Wert von 614.000.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)