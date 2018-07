Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel setzt auf Gespräche im Handelsstreit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich demonstrativ zur transatlantischen Zusammenarbeit bekannt, die durch das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump erheblich unter Druck steht. Bei ihrer Sommer-Pressekonferenz kritisierte Merkel mögliche US-Strafzölle auf Autos und sagte, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde den USA dazu einen "Gesprächsprozess" vorschlagen. In der Innenpolitik kündigte sie eine Entscheidung zur Diesel-Nachrüstung im September an und sprach sich indirekt gegen eine Zerschlagung von Thyssenkrupp aus.

Barnier: Londons Pläne für künftige Beziehungen werfen Reihe von Fragen auf

Die Europäische Union hat zurückhaltend auf die britischen Vorschläge für die Beziehungen nach dem Brexit reagiert. "Mit Blick auf die künftige Wirtschaftspartnerschaft" werfe das dazu veröffentlichte Weißbuch "drei Serien von Fragen auf", sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Freitag in Brüssel. Es ist demnach nicht sicher, ob die Vorschläge umsetzbar seien, "im Interesse der EU" und "vereinbar mit den Grundsätzen" der europäischen Seite.

Trump wirft EU und China "illegale Währungsmanipulation" vor

Er warf sowohl der Europäischen Union als auch der Volksrepublik am Freitag vor, sich mit "illegaler Währungsmanipulation" Vorteile zu verschaffen. China drohte er, sämtliche Importe mit Strafzöllen zu belegen. "China, die EU und andere manipulieren ihre Währungen und Zinsen nach unten", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wie üblich" habe es sein Land mit "ungleichen Wettbewerbsbedingungen" zu tun. Hintergrund der Attacke sind unter anderem die Entwicklung des Yuan und Euro.

Fed/Bullard: Weder überrascht noch alarmiert von Trump-Kritik

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis hat die Kritik von Donald Trump an der Geldpolitik der Notenbank abblitzen lassen. Er sei angesichts dessen Stils "nicht überrascht" von Trumps Aussagen, sagte James Bullard in einer Telefonkonferenz nach einer Rede auf entsprechende Fragen.

Fitch bestätigt Spitzenbonität von Kanada; Ausblick stabil

Kanada behält seine Topnote bei der Ratingagentur Fitch. Die Agentur bestätigte die Einstufung mit AAA und einem stabilen Ausblick. Fitch bescheinigt Kanada eine hochentwickelte und breit aufgestellte Wirtschaft. Die politische Stabilität und die starken Institutionen stützten das Rating überdies.

Abe sieht Gefahr für Weltwirtschaft durch US-Zölle

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat davor gewarnt, dass US-Zölle von 25 Prozent auf Autos "großen Schaden" für die Weltwirtschaft anrichten könnten. Der Export von Autos und Fahrzeugteilen aus Japan stelle keine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar, sagte Abe, der damit die Argumentation der Trump-Regierung pro Zölle zurückwies.

Putin wendet sich gegen umstrittene Anhebung von Rentenalter

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich gegen die umstrittene Anhebung des Rentenalters ausgesprochen, aber die Notwendigkeit einer Reform unterstrichen. "Mir gefallen keine der Vorschläge zur Anhebung des Rentenalters", sagte Putin am Freitag in der Stadt Kaliningrad dem Fernsehen. Eine Anhebung könne der großen Mehrheit der Bevölkerung nicht gefallen.

Botschafter: Putin und Trump diskutierten "konkrete" Vorschläge für Ostukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit US-Präsident Donald Trump beim Gipfeltreffen in Helsinki nach Angaben aus Moskau über konkrete Vorschläge zum Ukraine-Konflikt beraten. "Dieses Problem ist diskutiert worden, konkrete Vorschläge wurden gemacht, um dieses Problem zu lösen", sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, in Moskau.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Kanada Mai Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,4% gg Apr

*DJ Kanada Mai Einzelhandelsumsatz +2,0% gg Apr

*DJ Kanada Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

*DJ Kanada Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,3% gg Vorjahr

*DJ Kanada Juni Verbraucherpreise +2,5% gg Vorjahr

