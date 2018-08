Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Verkehrsministerium weist Vorwürfe wegen Toll Collect zurück

Das Bundesverkehrsministerium hat einen Medienbericht über unrechtmäßige Abrechnungen durch den Maut-Betreiber Toll Collect zurückgewiesen. "Das Prüfungssystem des Bundes hat zu 100 Prozent funktioniert", erklärte Staatssekretär Gerhard Schulz am Donnerstag in Berlin. Die Wochenzeitung Die Zeit und ARD Panorama hatten zuvor berichtet, Toll Collect habe außer den vereinbarten Betreiberkosten auch sachfremde Posten wie eine Oldtimer-Rallye und das soziale Engagement für ein Kinderheim abgerechnet.

US-Erzeugerpreise stagnieren im Juli

Die US-Produzentenpreise haben im Juli gegenüber dem Vormonat stagniert, lagen aber deutlich über dem Vorjahresniveau. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg binnen Monatsfrist um 0,2 Prozent gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

In den USA sind in der Woche zum 4. August weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 213.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 220.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 219.000 von ursprünglich 218.000.

Russland nennt neue US-Sanktionen "inakzeptabel"

Der Kreml hat die neuen US-Sanktionen gegen Russland als "inakzeptabel" kritisiert. Die Verbindung der neuen Strafmaßnahmen mit dem Fall des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal im britischen Salisbury im März sei "absolut inakzeptabel", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Moskau hoffe allerdings weiterhin auf "konstruktive Beziehungen zu Washington".

