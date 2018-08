Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesbank-Vorstand hat keine Einwände gegen Sabine Mauderer

Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat keine Einwände dagegen, dass Sabine Mauderer die seit dem Ausscheiden von Carl-Ludwig Thiele vakante Vorstandsposition besetzt. "Die Anhörung des Vorstands der Deutschen Bundesbank zur Nominierung von Dr. Sabine Mauderer zum Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank gemäß 7 Absatz 3 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank hat am Dienstag stattgefunden", teilte die Bundesbank mit. Der Vorstand habe keine Einwände erhoben, das Ergebnis der Anhörung sei der Bundesregierung mitgeteilt worden.

Deutschland nimmt bis zu 50 Flüchtlinge von der "Aquarius" auf

Deutschland nimmt bis zu 50 Flüchtlinge von dem Rettungsschiff "Aquarius" auf. Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin am Dienstag mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe dies "aus Gründen der Humanität" entschieden.

Bundesarbeitsgericht billigt Streikbruchprämie

Arbeitgeber dürfen Prämien ausloben, um Mitarbeiter von der Beteiligung an einem Streik abzuhalten. Das entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Dienstag in Erfurt. Danach ist eine Prämie von 200 Euro pro Streiktag für einen Verkäufer noch nicht unangemessen hoch. (Az: 1 AZR 287/17)

Mindestens 30 Tote durch Brückeneinsturz in Genua

Bei dem Brückeneinsturz in Genua sind nach jüngsten Angaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte am Dienstag, es gebe etwa "30 bestätigte Tote und viele Schwerverletzte". Die vierspurige Autobahnbrücke im Westen der norditalienischen Stadt war gegen Mittag auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt und hatte dabei Autos und Lastwagen mit in die Tiefe gerissen.

EU-Kommission leitet nächste Stufe in Verfahren gegen Polen ein

Die EU-Kommission hat im Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen zum Schutz der Unabhängigkeit des Obersten Gerichts die nächste Stufe eingeleitet. Ein Antwortschreiben Polens zum Gesetz über das Oberste Gericht habe die rechtlichen Bedenken Brüssels "nicht ausgeräumt", teilte die EU-Kommission mit. Polen habe nun einen Monat Zeit, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Kommt Warschau dem nicht nach, kann die Kommission den Europäischen Gerichtshof anrufen.

Erdogan will elektronische Geräte aus den USA boykottieren

Im Streit mit Washington hat die Türkei einen Boykott elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Es gebe Apple, aber auch Marken wie Samsung und Vestel, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Fernsehen. Während sich die türkische Lira nach dem Absturz der vergangenen Tage erstmals wieder leicht erholte, zog die Währungskrise in der Türkei auch andere Währungen nach unten.

Lawrow und Cavusoglu verurteilen US-Sanktionen gegen Russland und die Türkei

Die Außenminister der Türkei und Russlands haben die gegen ihre Länder verhängten US-Sanktionen scharf verurteilt. "Die Zeit der Schikanen muss enden", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Dienstag laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Wenn die USA weiter ein "achtbares Land" sein wollten, müssten sie dieses Vorgehen beenden.

Israel kündigt Öffnung von Grenzübergang am Gazastreifen an

Israel will am Mittwoch seinen einzigen Grenzübergang zum Gazastreifen für den Warenverkehr erstmals seit gut einem Monat wieder vollständig öffnen. Wie das Büro des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman am Dienstag mitteilte, wurde bei einem Treffen des Ministers mit Vertretern der Sicherheitsbehörden beschlossen, den Grenzübergang Kerem Schalom am Mittwoch um 09.00 Uhr (Ortszeit, 08.00 Uhr MESZ) zu öffnen. Voraussetzung sei, dass es an der Grenze des Gazastreifens weiter ruhig bleibe.

US-Importpreise stagnieren im Juli

Die US-Importpreise sind im Juli stabil geblieben, wobei höhere Energiepreise von niedrigeren Preisen für Industriegüter und Lebensmittel kompensiert wurden. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Einfuhrpreise gegenüber dem Vormonat, nach einem Minus von 0,1 Prozent im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Venezuelas Präsident Maduro schränkt Verkauf von verbilligtem Benzin ein

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro schränkt den Verkauf von subventioniertem Benzin ein. Verbilligter Treibstoff werde künftig nur noch an Venezolaner mit Anspruch auf staatliche Hilfen verkauft, kündigte Maduro am Montag an. Venezolaner, die nicht die sogenannte Vaterlandskarte vorweisen können, müssten für Benzin künftig den "internationalen" Preis bezahlen. Die Vaterlandskarte ist in Venezuela die Voraussetzung für den Bezug staatlicher Hilfen. Von der Opposition wird sie als Mittel zur politischen und sozialen Kontrolle kritisiert.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug +4,5% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug +0,1% gg Juli

