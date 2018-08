Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

IfW sieht Griechenland noch lange nicht gerettet

Das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) hat angesichts des Auslaufens des Hilfsprogramms für Griechenland die Aussichten des Landes skeptisch beurteilt. "Griechenland hat seine Strukturkrise noch längst nicht überwunden und bleibt noch deutlich hinter seiner Wirtschaftskraft vor dem Ausbruch der Finanzkrise zurück", betonten die Krisenländer-Experten des IfW. Trotz eines Endes der 276 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramme sei es "fraglich, ob das Land die wirtschaftliche Trendwende schafft und seine Schulden wie geplant zurückzahlen kann".

Linke und Umweltschützer: Umweltministerin stellt sich vor RWE

Die Linkspartei und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeworfen, sich vor die Kohlekonzerne zu stellen. Sie bemängeln, dass die Bundesregierung eine Frist für die Einführung schärferer EU-Vorgaben für den Rauch von Kohlekraftwerken verstreichen lassen hat. "De facto werden damit die Braunkohlekonzerne davor geschützt, in teure Nachrüstungen zu investieren", beklagte der Energieexperte der Linken, Lorenz Gösta Beutin.

Arbeitgeber fordern schnelle Entscheidungen zum Einwanderungsgesetz

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hat schnelle Schritte für das von der Regierung geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz verlangt. "Ich begrüße, dass die Koalition die Weichen für ein Einwanderungsgesetz richtig stellen will", erklärte BDA-Präsident Ingo Kramer. "Wir erwarten eine zügige Einigung der Ministerien", hob er hervor. "Die grobe Fahrtrichtung stimmt."

Merkel betont "permanenten Dialog" mit Russland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem am Samstag geplanten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Bedeutung Russlands für die Lösung zahlreicher internationaler Konfliktthemen hervorgehoben. "Wir wollen gute Beziehungen zu Russland, und da ordnet sich natürlich auch mein morgiges Treffen ein", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Mehrheit der Deutschen laut Umfrage für Kuschelkurs mit Moskau

Unmittelbar vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen für einen freundlichen Umgang mit Moskau ausgesprochen. Laut einer repräsentativen Emnid-Umfrage für die Zeitung Welt fordern 81 Prozent, Merkel solle weiter auf Putin zugehen, um gemeinsam die weltpolitischen Probleme besser lösen zu können. Nur 10 Prozent sind demnach dagegen. Merkel und Putin wollen sich am Samstagabend im brandenburgischen Meseberg treffen. Das dortige Schloss ist das Gästehaus der Bundesregierung.

OVG: Halter von Dieselfahrzeugen sind zum Software-Update verpflichtet

Halter von Dieselfahrzeugen mit unzulässigen Abschalteinrichtungen sind zum Software-Update verpflichtet. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, wie das Gericht mitteilte. Damit scheiterten zwei Eigentümer von Dieselfahrzeugen auch in zweiter Instanz mit Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz gegen behördliche Sanktionen.

Türkisches Gericht lehnt erneut Freilassung von US-Pastor ab

In der Türkei hat erneut ein Gericht die Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson abgelehnt. Wie sein Anwalt Cem Halavurt der Nachrichtenagentur AFP sagte, entschied das Gericht, dass Brunson in Hausarrest bleiben müsse. Der Fall hat zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den USA geführt, die die sofortige Freilassung des evangelikalen Pastors verlangen.

Stimmung der US-Verbraucher im August unerwartet eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 95,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 98,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Juli lag er bei 97,9.

Trump: SEC soll halbjährliche Berichterstattung für US-Konzerne prüfen

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine Umstellung der Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen gezeigt. Er habe die US-Börsenaufsicht SEC beauftragt, die Umstellung auf eine halbjährliche von der aktuell geltenden quartalsweisen Berichterstattung zu untersuchen. Auf die Frage, wie das Wirtschaftsumfeld in den USA noch verbessert werden könnte, hätten hochrangige Wirtschaftsvertreter empfohlen, auf ein halbjährliches Berichtssystem zu wechseln, teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Trump will im November an Militärparade in Paris teilnehmen

In den USA findet erst einmal keine Militärparade statt - also will US-Präsident Donald Trump der Parade in Paris zum Jahrestag des Ersten Weltkriegsendes beiwohnen. Wie Trump beim Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb, plant er die Teilnahme an der Veranstaltung in Frankreich am 11. November. Seine für die USA angeordnete Parade sollte am 10. November stattfinden, wurde aber aus Kostengründen verschoben.

Ex-Komiker Sarec zum neuen Regierungschef Sloweniens gewählt

Im kleinen EU-Land Slowenien ist der frühere Komiker Marjan Sarec zum Regierungschef gewählt worden. Für den 40 Jahre alten proeuropäischen Politiker stimmten 55 der insgesamt 90 Abgeordneten. Sarec führt eine Minderheitsregierung aus Parteien des Mitte-links-Lagers. Die linksgerichtete Partei Levika unterstützt das Bündnis, ohne sich daran zu beteiligen, und sicherte Sarec die notwendige absolute Mehrheit.

Pakistanische Nationalversammlung wählt Imran Khan zum Premierminister

Die pakistanische Nationalversammlung hat den einstigen Cricket-Star Imran Khan zum Premierminister gewählt. Bei der Wahl stimmten 176 Abgeordnete für Khan, wie der Sprecher der Nationalversammlung, Asad Qaiser, sagte. Der 65-Jährige benötigte eine einfache Mehrheit von 172 Stimmen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Juli +0,2% gegen Vormonat

*DJ US/Index der nachlaufenden Indikatoren Juli -0,2% gg Vm

*DJ US/Index der Frühindikatoren Juli +0,6% gegen Vormonat

*DJ Kanada Juli Verbraucherpreise +0,5% gg Vm

*DJ Kanada Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,5% gg Vorjahr

*DJ Kanada Juli Verbraucherpreise +3,0% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)