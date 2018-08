Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Erstanträge sinken die dritte Woche in Serie

In den USA sind in der Woche zum 18. August erneut weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 210.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge.

Markit: US-Wirtschaft verliert im August an Schwung

Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im August verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,0 von 55,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum spürbar eingetrübt

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im August merklich eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 1,4 auf minus 1,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 0,7 prognostiziert. Der Wert für Juli wurde auf minus 0,5 von minus 0,6 Punkte korrigiert.

Merkel weist Bericht über Griff nach EU-Kommissionsvorsitz zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sie einen Deutschen an der Spitze der EU-Kommission durchsetzen wolle. Sie könne entsprechende Wünsche ihrerseits nicht bestätigen, sagte Merkel am Donnerstag während eines Besuchs in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Das Handelsblatt hatte berichtet, Merkel strebe bei der bevorstehenden Neubesetzung von EU-Spitzenämtern die Wahl eines Deutschen zum EU-Kommissionspräsidenten an.

Gesundheitsministerium legt Untergrenzen für Klinik-Pflegepersonal fest

Das Bundesgesundheitsministerium hat angekündigt, ab Jahresbeginn 2019 Personaluntergrenzen für besonders pflegeintensive Bereiche in Krankenhäusern festzulegen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reagiert damit auf das Scheitern der Verhandlungen zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen über entsprechende Personalschlüssel.

Experten empfehlen Neuausrichtung der Wohnungspolitik

Weniger sozialer Wohnungsbau, keine Mietpreisbremse und stattdessen geringere Hürden für den Immobilienbau und eine Reform des Wohngeldes: Im Kampf gegen den Wohnungsmangel in zahlreichen Städten hat der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Während der Eigentümerverband Haus & Grund die Empfehlungen begrüßte, hagelte es von SPD, Grünen und Linken Kritik.

Streit um Hambacher Forst belastet Arbeit der Kohlekommission

Die Kohlekommission ist einer Zerreißprobe ausgesetzt und steht möglicherweise vor dem Aus. Eine für die beteiligten Umweltschützer zentrale Frage wurde am Donnerstag ausgeklammert, nämlich die Abholzung des Hambacher Forstes im rheinischen Braunkohlerevier. Man sei gemeinsam der Auffassung, dass dieses Thema nicht in das Mandat der Kommission falle, erklärten die vier Vorsitzenden Matthias Platzeck, Ronald Pofalla, Barbara Praetorius und Stanislaw Tillich.

Flughäfen Tegel und Schönefeld laufen ohne Air Berlin besser

Die Insolvenz der Fluglinie Air Berlin vor einem Jahr hat an den Hauptstadtflughäfen keine bleibende Lücke hinterlassen. Ganz im Gegenteil: Schönefeld und Tegel lagen bei den Passagierzahlen im Juli über Vorjahresniveau, wie die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) mitteilte.

DIHK: Kaum noch Zeit für Brexit-Vorbereitung

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Unternehmen gemahnt, schnell Vorbereitungsmaßnahmen für den Brexit zu treffen. "Es wird eng, denn für die Vorbereitung auf den Brexit - egal in welcher Form - bleibt kaum noch Zeit", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, nachdem die britische Regierung technische Empfehlungen für den Fall bekanntgegeben hat, dass keine Austrittsvereinbarung mit der EU erreicht wird.

London will sich bei Scheitern der Brexit-Verhandlungen teils an EU-Regeln halten

Großbritannien will sich auch im Fall eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen in einigen Bereichen zunächst an EU-Regeln halten. Dadurch solle kurzfristig "so viel Kontinuität wie möglich" gewährleistet werden, sagte der britische Brexit-Minister Dominic Raab dem Sender BBC. London würde sich an europäische Vorschriften auch dann halten, wenn die EU kein Entgegenkommen zeige, sagte er.

George erwartet zwei weitere Zinserhöhungen der Fed

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hat sich für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. "Ich denke, dass zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr angemessen sein könnten", sagte George auf Bloomberg-TV. George sprach am Rande der jährlichen Konferenz ihrer Bank in Jackson Hole. Sie gilt als geldpolitischer Falke in der US-Notenbank.

Berater früherer Fed-Chefs dient nun auch Chairman Powell

Fed-Chef Jerome Powell wird Insidern zufolge mit dem Wirtschaftsprofessor Jon Faust einen erfahrenen Berater an seine Seite bekommen. Faust diente bereits den ehemaligen Fed-Vorsitzenden Janet Yellen and Ben Bernanke als Beistand. Er wird den neuen Fed-Chef in Vollzeit unterstützen. Faust nahm an der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 31. Juli und 1. August teil, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Dort wird er als Sonderberater Powells aufgeführt.

US-Demokraten: Hackerangriff war unbefugter "Test"

Bei dem versuchten Hackerangriff auf die Wählerdatenbank der Demokratischen Partei in den USA hat es sich offenbar lediglich um einen Test gehandelt. Die Partei und ihre Sicherheitspartner gingen inzwischen davon aus, dass die gefälschte Domain "von Dritten als Teil eines simulierten Phishing-Tests erstellt wurde", erklärte der Sicherheitschef des Demokratischen Nationalkomitees (DNC), Bob Lord.

Washington setzt Sondergesandten für Nordkorea ein

Die US-Regierung hat den Diplomaten Stephen Biegun zum Sondergesandten für Nordkorea ernannt. Wie Außenminister Mike Pompeo mitteilte, wird er kommende Woche in Begleitung von Biegun nach Pjöngjang reisen.

