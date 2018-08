Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Powell: Graduelle Normalisierung der Geldpolitik angemessen

Fed-Chef Jerome Powell hat den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole verteidigt. In seiner mit Spannung erwarteten Rede sagte Powell, er betrachte den gegenwärtigen Kurs gradueller Zinserhöhungen als den Versuch des FOMC, sowohl das Risiko einer unnötigen Verkürzung des Aufschwungs durch zu rasche Zinserhöhungen als auch das Risiko einer Überhitzung durch zu langsame Zinserhöhungen ernst zu nehmen.

Bullard: Fed sollte abwartende Haltung einnehmen

Der Präsident der Federal Bank von St. Louis, James Bullard, hat sich dafür ausgesprochen, dass die US-Zentralbank die weitere Entwicklung abwartet, bevor sie die Zinsen erhöht. In einem Interview auf CNBC sagte Bullard, dass die Fed die Leitzinsen nicht erhöhen sollte, damit es nicht zu einer inversen Zinskurve komme.

Fed/Mester: Graduelle Zinserhöhungen angemessen

Die Chefin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, hält den gegenwärtigen Kurs der Fed für angemessen. In einem CNBC-Interview am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole sagte Mester, die Wirtschaft wachse über Trend, die Arbeitslosenquote sei sehr niedrig, und die Inflation liege bei 2 Prozent - da sei es ziemlich klar, dass die Fed die Zinsen langsam anheben müsse.

Krebskranker US-Senator McCain stellt die Chemotherapie ein

Der schwer krebskranke US-Senator John McCain, einer der profiliertesten Kritiker von Präsident Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei, stellt seine Krebsbehandlung ein. "Der Fortschritt der Krankheit und die Unerbittlichkeit des Alterns haben ihr Urteil gefällt", erklärte McCains Familie. "Mit seiner üblichen Willensstärke" habe der 81-Jährige entschieden, mit der Chemotherapie aufzuhören.

US-Industrie erhält weniger Aufträge für langlebige Güter

Die Nachfrage nach langlebigen Gütern aus US-Fabriken ist im Juli aufgrund eines Rückgangs der Flugzeugbestellungen stärker gesunken als erwartet. Die zugrunde liegende Nachfrage wuchs jedoch moderat. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders für langlebige Wirtschaftsgüter gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent.

Scholz will keine rasche Soli-Abschaffung

Trotz Milliardenüberschüssen in der Staatskasse lehnt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine Verstärkung der geplanten Investitionen ab. Bei einer Pressekonferenz räumte Scholz zwar für das erste Halbjahr ein, "dass das eine gute Entwicklung mit zusätzlichen Möglichkeiten" sei. "Wie das im Verlaufe des Jahres weitergehen wird, das kann man schlecht prognostizieren", warnte er aber.

Koalitionsspitzen reden am Samstag über Sozial-Paket

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Samstag zusammen, um Lösungen im Streit um Rentenerhöhungen und die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zu finden. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bestätigte das Treffen, hängte es aber tief. "Es gibt keine Spitzengespräche zu Rententhemen. Dass sich die Spitzen der Regierung immer mal wieder unterhalten, ist eher Routine und verdient eigentlich keine besondere Beachtung", sagte er.

RWE "sehr verwundert" über Schulzes Forderungen nach Rodungsstopp

Der Energiekonzern RWE hat mit Unverständnis auf die Forderungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) reagiert, auf die Rodung im Hambacher Forst zu verzichten. "Wir sind über die Äußerung der Ministerin sehr verwundert", erklärte der Versorger. Schulze verlangt, dass RWE während der Arbeiten der Kohlekommission keine Bäume im Wald am Tagebau Hambach fällen soll.

Chemieindustrie fürchtet harten Brexit

Angesichts des zähen Verlaufs der Brexit-Verhandlungen bereitet der Verband der Chemischen Industrie (VCI) seine Mitglieder bereits auf ein Scheitern vor. "Für Unternehmen ist es jetzt höchste Zeit, Vorbereitungsmaßnahmen auch für den Fall eines Brexits ohne Abkommen zu ergreifen", erklärte Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann. Um chaotische Zustände im Fall des unkontrollierten Brexits abzuwenden, brauche es zudem geeignete Backup-Maßnahmen der Politik.

Belgiens Geschäftsklima im August aufgehellt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im August aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,0 Punkte auf minus 0,3 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 0,5 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 1,3 notiert hatte.

Flugausfälle in Urlaubszeit deutlich gestiegen

In diesem Sommer sind deutlich mehr Flüge ausgefallen als im Jahr zuvor. Binnen zwei Monaten wurden deutschlandweit fast 6.000 Flüge gestrichen, wie aus Zahlen des Fluggastrechteportals EUclaim hervorging. Im Vorjahr hatte es im gleichen Zeitraum noch knapp 3.200 Annullierungen gegeben.

Putin sichert Präsidenten Abchasiens und Südossetiens Hilfe bei Sicherheit zu

Zehn Jahre nach dem Krieg zwischen Russland und Georgien um die von Tiflis abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien hat der russische Staatschef Wladimir Putin den beiden Gebieten am Freitag Unterstützung für ihre Sicherheit zugesagt. Putin sicherte dem südossetischen Präsidenten Anatoli Bibilow bei einem Gespräch im Kreml zu, "alles zu versuchen, um Südossetiens Sicherheit zu gewährleisten und ihm wirtschaftlich zu helfen".

