Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Mexiko und USA erzielen Einigung in Nafta-Verhandlungen

Ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen über eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta haben die USA und Mexiko eine Einigung erzielt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag in Washington von einem "sehr guten" Deal für beide Länder und von einem "großen Tag für den Handel". Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto twitterte, die abschließenden Verhandlungen mit Kanada könnten noch "in dieser Woche" stattfinden.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Juli

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,13, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juni wurde der Indexstand auf plus 0,48 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,43 genannt worden war.

Union für Senkung des Arbeitslosenbeitrags um 0,6 Punkte

Die Union im Bundestag will den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung etwa doppelt so stark senken wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Eine Absenkung um 0,6 Prozentpunkte sei wohl das, "was man machen kann", erklärte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/CSU, Peter Weiß. Im Koalitionsvertrag ist eine Senkung um 0,3 Punkte vereinbart. Der Beitragssatz beläuft sich derzeit auf 3 Prozent. Weiß zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, dass es eine schnelle Einigung im Rentenstreit geben wird.

Maas strebt Aufbau einer "Allianz für den Multilateralismus" an

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) strebt den Aufbau einer "Allianz für den Multilateralismus" an. Dabei solle es sich um ein "Netzwerk aus Partnern" handeln, "die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der regelbasierten Ordnung" eintreten, sagte Maas bei einer Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Die Allianz stehe "allen multilateralen Überzeugungstätern" offen.

SPD will keine weitere Diskussion über Rentenpaket

Die SPD setzt in der Diskussion um das Rentenpaket die Koalitionspartner von CDU und CSU unter Druck. "Wir sind nicht bereit, noch einmal über Veränderungen in diesem Rentenpaket zu reden", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung der Parteispitze. Er verlangte im gleichen Atemzug, dass das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ausgearbeitete Rentenpaket so schnell wie möglich im Kabinett verabschiedet werden müsste.

Bayerns Justiz erwägt Beugehaft für Politiker wegen Luftverschmutzung

Im Kampf gegen die Luftverschmutzung in München erwägt die bayerische Justiz nun, Beugehaft für Beamte und Politiker zu prüfen. Es habe sich gezeigt, dass die Landesregierung auch unter dem Druck von Zwangsgeldern bei der Änderung von Luftreinhalteplänen für München nicht einlenke, schrieb der bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem veröffentlichten Brief an die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Landesregierung. Nun würden härtere Maßnahmen in Erwägung gezogen.

Zwei Haftbefehle nach Tötungsdelikt auf Chemnitzer Stadtfest beantragt

Nach dem gewaltsamen Tod eines Manns auf dem Chemnitzer Stadtfest sind Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige beantragt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz mitteilte, wird einem 23-jährigen Syrer und einem 22-jährigen Iraker gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Die Bundesregierung verurteilte die Ausschreitungen in Chemnitz nach dem Tötungsdelikt. Derartige "Zusammenrottungen" und "Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens" seien nicht hinnehmbar, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

EZB: Eurosystem kauft in Vorwoche etwas mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 24. August 2018 etwas ausgeweitet. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 4,881 (Vorwoche: 4,317) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Irin Donnery will EZB-Bankenaufseherin Nouy beerben

Eine Irin will die Französin Daniele Nouy an der Spitze der EZB-Bankenaufsicht beerben. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe bestätigte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die stellvertretende Gouverneurin der irischen Zentralbank, Sharon Donnery, Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM werden möchte und eine entsprechende Bewerbung nach Frankfurt geschickt hat.

Macron: EU darf Sicherheit nicht mehr den USA überlassen

Angesichts der wachsenden Spannungen mit den USA will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Europäische Union bei der Verteidigung unabhängiger machen. "Europa kann seine Sicherheit nicht mehr alleine den Vereinigten Staaten überlassen", sagte Macron in einer Rede zur Außenpolitik in Paris. Knapp ein Jahr nach seiner Europarede an der Pariser Sorbonne rief er die Mitgliedstaaten zu größerer Reformbereitschaft auf.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)