ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Anspannung in Union vor Abstimmung über Fraktionsvorsitz

Knapp zwei Wochen vor der Wahl des Fraktionsvorsitzenden ist die Union im Bundestag angesichts einer sich abzeichnenden Kampfkandidatur demonstrativ um Ruhe in ihren Reihen bemüht. Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer wies am Donnerstag zu Beginn einer Vorstandsklausur lediglich auf die Fakten hin. Amtsinhaber Volker Kauder habe erklärt, dass er sich am 25. September der Wiederwahl zum Fraktionsvorsitzenden stelle. "Wir alle haben ja auch zur Kenntnis genommen, dass der Kollege Brinkhaus ebenfalls Interesse daran hat", sagte Grosse-Brömer. Er habe mit Brinkhaus über dessen Kandidatur "persönlich noch nicht gesprochen".

Union nach Seehofer-Ausspruch um Relativierung bemüht

Nach der provokanten Äußerung von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, die Migration sei die Mutter aller Probleme, hat sich die Union um Schadensbegrenzung bemüht. Seehofer habe "Mutter aller Probleme in dem Zusammenhang genannt, dass er gesagt hat, wir haben natürlich bei der Frage der Migration eine gespaltene Gesellschaft", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, am Donnerstag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie gebrauche eine andere Sprache.

Berlin unterstützt angeblich zwei irische EZB-Kandidaten - Zeitung

Im Rennen um Spitzenposten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützt die Bundesregierung laut einem Magazinbericht zwei irische Kandidaten. Eine Regierungssprecherin bestätigte dies allerdings nicht und verwies auf das noch laufende Verfahren. Die Wirtschaftswoche schrieb unter Verweis auf EU-Kreise, Berlin habe "Rückendeckung signalisiert für Sharon Donnery als EZB-Bankenaufseherin und unterstützt gleichzeitig Philip Lane als EZB-Chefökonomen".

Auftragseingang der US-Industrie im Juli gesunken

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juli um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Das ist der stärkste Rückgang seit Januar. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,7 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juli einen Rückgang um 1,7 Prozent. Die vorläufige Meldung wurde damit bestätigt.

Markit: US-Dienstleister verlieren im August an Schwung

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im August gedämpfter als im Vormonat gezeigt und dabei die Prognosen verfehlt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,8 von 56,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,2 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 55,2 ermittelt worden.

US-Erstanträge fallen auf niedrigsten Stand seit 1969

In den USA sind in der Woche zum 1. September sehr viel weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 203.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Ende 1969. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 211.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 213.000 bestätigt.

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 2,9 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2018 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Das ist der beste Wert seit dem ersten Quartal 2015. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs in dieser Höhe erwartet, nachdem schon bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,9 Prozent ausgewiesen worden war.

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im August deutlich

Das Wachstum in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 58,5 (Vormonat: 55,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 56,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

US-Rohöllagerbestände deutlicher gesunken als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. August deutlicher verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,302 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,566 Millionen Barrel reduziert.

Weißes Haus nach anonymem Zeitungskommentar im Aufruhr

Nach dem Enthüllungsbuch der US-Reporterlegende Bob Woodward hat nun auch noch ein anonymer Zeitungskommentar das Weiße Haus in helle Aufruhr versetzt. Der Autor, der ein "hochrangiges Regierungsmitglied" sein soll, schildert permanente Anstrengungen in Trumps Umfeld, den Präsidenten zu bändigen und seine Politik zu untergraben, um Schaden vom Land abzuwenden. Trump reagierte zornig und nannte den Autor eine Gefahr für die "nationale Sicherheit".

Westliche Verbündete unterstützen Erkenntnisse Londons zum Fall Skripal

Deutschland, Frankreich, Kanada und die USA haben sich hinter die jüngsten Erkenntnisse der britischen Ermittler zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal gestellt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Staats- und Regierungschefs der vier Staaten sowie Großbritanniens hieß es, sie hätten "volles Vertrauen in die britische Einschätzung", dass die beiden Tatverdächtigen Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes waren und "dass diese Operation mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf hoher Regierungsebene gebilligt wurde".

