Koalitionsspitzen vertagen Entscheidung über Maaßen auf Dienstag

Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben sich im Streit um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auf Dienstag vertagt. Das teilte das Ministerium von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer mit. "Es wurde ein gutes, ernsthaftes Gespräch geführt. Es wird am Dienstag fortgesetzt werden", teilte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Scholz: Verantwortliche für Sicherheitsorgane müssen über Zweifel erhaben sein

Bundesfinanzminister und SPD-Vizekanzler Olaf Scholz hat vor dem Hintergrund des Krisentreffens im Kanzleramt über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen indirekt die Forderung nach dessen Rücktritt unterstützt. "Jeder, der Verantwortung hat für die großen Sicherheitsorgane unseres Landes, muss über jeden Zweifel erhaben sein", erklärte Scholz bei einer Veranstaltung des SPD-Wirtschaftsforums.

Scholz: Wissen nicht, wann nächste Krise kommt

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Vollendung nötiger Reformen in den derzeit guten wirtschaftlichen Zeiten gefordert, um dann auf eine mögliche Krise reagieren zu können. "Wir wissen nicht, wann die nächste Verwerfung kommt", warnte Scholz bei einer Veranstaltung des SPD-Wirtschaftsforums. Dann müsse man vorbereitet sein, und deshalb müssten vor allem entsprechende europäische Reformen jetzt vollendet werden.

Autobahngesellschaft offiziell gegründet

Knapp zwei Jahre nach der Vereinbarung von Bund und Ländern ist die Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen offiziell gegründet worden. "Der Bund wird künftig Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung unserer 13.000 Kilometer Autobahnen übernehmen - effizient zentral organisiert und kompetent regional aufgestellt", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die Gesellschaft werde ihre Aufgaben ab 1. Januar 2021 "vollumfänglich aufnehmen".

EZB senkt Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 leicht

Der volkswirtschaftliche Stab der europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Wachstumsprognose für das laufende und das nächste Jahr leicht gesenkt, die Inflationsprognosen aber unverändert gelassen. Gleichwohl sieht die EZB die Wirtschaft des Euroraums nach Aussage ihres Präsidenten, Mario Draghi, weiterhin auf einem soliden Wachstumspfad und ist zuversichtlich, dass sich die Annäherung der Inflation an den Zielbereich von knapp 2 Prozent fortsetzen wird. Eine "substanzielle geldpolitische Akkommodation" hält der EZB-Rat trotzdem weiterhin für angezeigt.

EZB verringert Anleihekäufe ab Oktober auf 15 Mrd Euro monatlich

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, dass das Monatsvolumen der Anleihekäufe ab Oktober auf 15 (derzeit: 30) Milliarden Euro reduziert wird. Wie die EZB nach den jüngsten geldpolitischen Beratungen mitteilte, bekräftigte der Rat zudem seine Erwartung, dass die Ankäufe am Jahresende eingestellt werden. Voraussetzung ist, dass die verfügbaren Daten die mittelfristigen Inflationserwartungen des Rats bestätigen.

Draghi: Bisher keine Übertragungseffekte durch Italien

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten ihres Präsidenten, Mario Draghi, keinen Anlass, mit ihrer Geldpolitik Rücksicht auf die erhöhten Abstände italienischer Anleiherenditen zu Bundesanleihen zu nehmen. "Bisher gibt es keinerlei Anzeichen für Übertragungseffekte der höheren italienischen Spreads", sagte Draghi in der Pressekonferenz zu den jüngsten geldpolitischen Beschlüssen. Die Renditeanstiege seien ziemlich auf Italien beschränkt.

Ungarn will juristisch gegen EU-Beschluss zu Strafverfahren vorgehen

Ungarn will juristisch gegen den Beschluss des EU-Parlaments vorgehen, ein Strafverfahren wegen der Verletzung von Grundwerten gegen das Land einzuleiten. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban werde am Montag "über die konkreten rechtliche Schritte" entscheiden, sagte Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest. Dabei sei eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof die "wahrscheinlichste" Option.

EU-Parlament fordert Maßnahmen gegen Qualitätsunterschiede bei Markenprodukten

Das Europaparlament hat Maßnahmen gegen unterschiedliche Qualitätsstandards bei Markenprodukten gefordert, die EU-weit unter dem gleichen Namen vermarktet werden. Tests vor allem in mittel- und osteuropäischen Ländern hätten gezeigt, dass beispielsweise Fischstäbchen, Orangensaft oder auch Kosmetikartikel nicht die gleiche Zusammensetzung haben, wie die unter der gleichen Marke in westlichen EU-Staaten vertriebenen Produkte, stellte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Eine solche "Diskriminierung von Verbrauchern sei nicht akzeptabel".

EU-Parlament fordert Verbot von giftigen Kunststoffen

Das Europaparlament hat eine umfassende Strategie zur Vermeidung von giftigem Plastikmüll gefordert. Bestimmte Plastikprodukte, die toxische Stoffe enthalten, sollten ganz vom Markt verbannt werden, verlangten die Abgeordneten in einer Entschließung. Außerdem solle die EU-Kommission bis 2020 ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika sowie Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmitteln erlassen. Grundsätzlich müsse das Recyceln von Kunststoffabfällen deutlich verbessert werden.

US-Realeinkommen steigen im August

Die Realeinkommen in den USA sind im August gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Juli ein Rückgang um 0,2 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im August saison- und inflationsbereinigt 372,06 US-Dollar nach 371,52 Dollar im Vormonat.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

In den USA sind in der Woche zum 8. September weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden als erwartet. Zugleich wurde damit in der zweiten Woche in Folge der niedrigste Stand seit rund einem halben Jahrhundert erreicht. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 204.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 210.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 205.000 von ursprünglich 203.000.

