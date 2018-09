Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel will strenge CO2-Vorgaben für Autos auf EU-Ebene verhindern

Bundeskanzlerin Angels Merkel (CDU) will die deutsche Autoindustrie vor zu harten Vorgaben der EU für Verbrauch und Kohlendioxidausstoß bewahren. Zwar müsse die Autoindustrie ihren Anteil am Klimaschutz leisten, aber die Vorschriften müssten auch realisierbar sein, sagte die Kanzlerin bei der Eröffnung eines Prüf- und Technologiezentrums der Daimler AG in Immendingen. "Ich glaube, dass mit dem Vorschlag der (EU-)Kommission eine gute Grundlage auf dem Tisch liegt", meinte die CDU-Vorsitzende.

Nahles kommt wegen Maaßen-Entscheid in eigenen Reihen unter Druck

Nach der umstrittenen Personalentscheidung um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss sich SPD-Chefin Andrea Nahles lauter werdender Kritik aus der eigenen Partei stellen. Die stellvertretende Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin für die Bayernwahl, Natascha Kohnen, hat die SPD-Minister dazu aufgerufen, sich dem geplanten Wechsel Maaßens auf einen Staatssekretärsposten im Innenministerium zu widersetzen. "Ich gehe davon aus, dass unsere Regierungsmitglieder im Kabinett die nicht akzeptable Entscheidung des Bundesinnenministers nicht mittragen", sagte Kohnen. Sie stellte damit Nahles' Autorität in Frage.

FDP-Fraktionsvize: Bundespräsident soll Maaßen nicht ernennen

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, den bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen nicht zum Staatssekretär zu machen. "Ich appelliere an den Bundespräsidenten, Herrn Maaßen nicht zum Staatssekretär zu ernennen", sagte Theurer der Rheinischen Post. "Dabei geht es weniger um Herrn Maaßen als Person. Es geht um die politische Kultur im Land", betonte er. Es bestehe die Gefahr, dass die Politikverdrossenheit weiter zunehme.

FDP-Fraktion beantragt Aktuelle Stunde zu Maaßen-Wechsel ins Innenministerium

Der Fall Hans-Georg Maaßen soll nach dem Willen der FDP Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag werden. Die Fraktion der Liberalen stellte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag, der auch von den Grünen unterstützt wird, wie ein Sprecher bestätigte. Thema der für kommenden Mittwoch beantragten Aktuellen Stunde soll demnach "die Haltung der Bundesregierung zum angekündigten Wechsel" Maaßens als Staatssekretär ins Bundesinnenministeriums sein.

Wähler halten Seehofer für den Sieger im Maaßen-Poker

Im Geschacher der Großen Koalition um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sehen die Wähler Innenminister Horst Seehofer als Sieger vom Platz gehen. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für Focus Online ergab, denken fast 54 Prozent der Befragten, dass sich der CSU-Chef am stärksten durchgesetzt hat. Mit weitem Abstand folgen SPD-Chefin Andrea Nahles mit 15,5 Prozent und die CDU-Vorsitzende Merkel mit knapp sieben Prozent. Jeder fünfte Wähler kann keinen Sieger erkennen.

Kommunen an Rhein und Ruhr verteidigen Rodung des Hambacher Forsts

Im Streit um die Rodung des Hambacher Forsts am gleichnamigen Braunkohletagebau stellen sich die Kommunen an Rhein und Ruhr hinter den Stromkonzern RWE. Zahlreiche Städte und Landkreise in Nordrhein-Westfalen sind an dem Versorger beteiligt, wie zum Beispiel Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen. RWE habe "eine genehmigte Planung und die rechtliche Grundlage für den Fortgang des Tagebaus", erklärte der Verband der kommunalen Aktionäre (VKA). In ihm bündeln die Kommunen und Kreise ihre Interessen.

Kabinett stockt Mittel für Energieforschung um Milliarden auf

Deutschland wird bis zum Jahr 2022 deutlich mehr staatliches Geld in die Energieforschung stecken. Der Bund will zwischen 2018 und 2022 für das siebte Energieforschungsprogramm 6,4 Milliarden Euro und damit 45 Prozent mehr als in der abgelaufenen Legislaturperiode geben.

Autozulieferer warnen vor "ernsthaften Schäden" durch harten Brexit

Vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg haben die europäischen Autozulieferer vor den Folgen eines harten Brexit für die Automobilindustrie gewarnt. "Ein Brexit ohne Austrittsabkommen wäre für die Zulieferindustrie in Europa und Großbritannien ernsthaft schädlich", erklärte am Mittwoch der in Brüssel ansässige Zulieferer-Verband Clepa. Die derzeitige Unsicherheit über das weitere Vorgehen gehört demnach zu den größten Sorgen der Branche.

Im Hambacher Forst abgestürzter Journalist verstorben

Ein im Hambacher Forst abgestürzter Mann ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um einen Journalisten. Er stürzte demnach aus größerer Höhe im Bereich eines Baumhauses ab. Zu dem Zeitpunkt fanden an der Unglücksstelle keine Polizeimaßnahmen im Zusammenhang mit der Räumung des Waldgebiets statt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Scholz: Müssen nötige Fortschritte in Europa erreichen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnelle europäische Reformen vor allem bei der Vollendung der Bankenunion angemahnt, um die Zusammenarbeit Europas und seine internationale Position zu sichern. "Alles dreht sich um europäische Souveränität", sagte Scholz bei einer Diskussion auf Englisch zum Thema "Making Europe' Economic Union work". Nötig seien gemeinsame europäische Lösungen.

EU-Bankenabwicklungsfonds wohl größer als bisher gedacht - Zeitung

Der europäische Bankenabwicklungsfonds SRF soll laut einem Pressebericht größer werden als bisher bekannt. "Bisher gingen Schätzungen davon aus, dass der SRF im Jahr 2024 ein Zielvolumen von circa 55 Milliarden Euro haben würde", heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das dem Handelsblatt vorliegt. "Aktuellere Daten führen zu Schätzungen, dass das Zielvolumen zwischen 59 und 71 Milliarden Euro betragen könnte."

Tusk fordert von EU-Gipfel Ende der "Schuldzuweisungen" in Flüchtlingsfrage

Vor dem EU-Gipfel in Salzburg hat EU-Ratspräsident Donald Tusk die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, ihre Spaltung in der Flüchtlingsfrage zu überwinden. Er werde bei dem zweitägigen Treffen ab Mittwochabend dazu aufrufen, "die Schuldzuweisungen in der Migrationsfrage zu beenden", sagte Tusk in der österreichischen Stadt. "Anstatt politisches Kapital aus der Lage zu schlagen, sollten wir uns darauf konzentrieren, was funktioniert". Er nannte dabei den Grenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten.

Orban lehnt Pläne zu EU-Grenzschützern ab

Ungarns Regierungschefs Viktor Orban hat EU-Pläne für sein Land abgelehnt, Beamten der europäischen Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex mehr Eingriffsbefugnisse in den Mitgliedstaaten zu geben. Es sei zwar gut, dass sich die EU in der Flüchtlingsfrage nun auf den Grenzschutz konzentriere, sagte Orban am Mittwoch beim Treffen der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) vor dem EU-Gipfel in Salzburg. Ungarn sei aber in der Lage, seine Grenze selbst zu schützen. "Wir bestehen auf unser Recht, dass das unser Job ist".

Tusk: London muss Pläne für irische Grenze nach Brexit überarbeiten

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die britische Regierung aufgefordert, in den Brexit-Verhandlungen Zugeständnisse zu machen. Zwar gebe es "eine positive Entwicklung" auf britischer Seite etwa bei der Bereitschaft, nach dem EU-Austritt "eng im Bereich von Sicherheit und Außenpolitik" zusammenzuarbeiten, sagte Tusk vor Beginn des EU-Gipfels am Mittwoch in Salzburg. Bei anderen Fragen wie der künftigen Grenze zu Irland und der Wirtschaftszusammenarbeit müsse London seine Pläne aber "überarbeiten".

Türkei erleichtert Einbürgerung von Investoren und Unternehmern

Die Türkei erleichtert inmitten der wirtschaftlich angespannten Lage die Einbürgerung finanzkräftiger Ausländer. Präsident Recep Tayyip Erdogan senkte per Dekret die für eine Einbürgerung nötige Einlage bei einer türkischen Bank von drei Millionen Dollar auf 500.000 Dollar (428.000 Euro), wie aus der Veröffentlichung am Mittwoch im Amtsblatt hervorgeht. Auch wer 50 oder mehr Menschen beschäftigt, kann die türkische Staatsbürgerschaft beantragen - zuvor lag die Grenze bei 100 Arbeitnehmern.

Hessen will Fahrverbote für ältere Diesel anfechten

Das Land Hessen wehrt sich gegen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Frankfurt am Main ab Februar. Die Landesregierung werde Rechtsmittel gegen die entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden einlegen, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch an. Sie halten Fahrverbote demnach für unverhältnismäßig.

US-Baubeginne im August kräftig gestiegen

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im August deutlich ausgeweitet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 9,2 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,282 Millionen. Volkswirte hatten nur eine Zunahme um 5,3 Prozent prognostiziert.

Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gesunken

