Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Klares Nein des EU-Gipfels zu Mays Brexit-Plänen

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben dem Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der Handelsbeziehungen nach dem Brexit eine klare Absage erteilt. Der Vorschlag von Premierministerin Theresa May "wird nicht funktionieren", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag nach einem zweitägigen EU-Gipfel in Salzburg. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, die anderen Mitgliedstaaten seien sich einig gewesen, "dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann".

Ifo-Institut lehnt EU-Digitalsteuer ab

Ifo-Präsident Clemens Fuest lehnt die Einführung einer EU-Digitalsteuer ab. Er kritisierte die "erheblichen Probleme und negativen Folgen" einer Digitalsteuer. Eine Mehrbelastung der Digitalwirtschaft würde die digitale Entwicklung innerhalb der EU erheblich hemmen, sagte Fuest in München bei der Vorstellung einer Ifo-Studie für die IHK München und Oberbayern. Das wichtigste Argument gegen die Pläne sei deren handelspolitische Wirkung.

Bundesbank/Weidmann: Keine europäischen Geldtöpfe ohne definierte Ziele

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich gegen die Einrichtung einer Eurozone -Finanzfazilität zur Konjunkturstabilisierung ausgesprochen. Weidmann sagte dem Handelsblatt, die Länder müssten zunächst grenzüberschreitende Politikfelder definieren, zum Beispiel Klimaschutz, Verteidigung, Grenzsicherung, Migrationspolitik oder Digitalisierung . "Wenn diese Aufgaben definiert sind, lässt sich über eine gemeinsame europäische Finanzierung verhandeln, die möglicherweise auch eine gesamtwirtschaftlich stabilisierende Funktion hat" sagte Weidmann.

Weidmann warnt vor Investitionsprotektionismus gegen China

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat der deutschen Politik davon abgeraten, die Übernahme deutscher Unternehmen durch chinesische zu unterbinden. Bei einer Rede in Freiburg sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Text: "Statt chinesischen Investoren mit besonderen Maßnahmen zu begegnen, wäre es meines Erachtens besser, auf die Entwicklung adäquater multilateraler Regeln und auf gegenseitige Gleichbehandlung im Marktzugang hinzuwirken."

Beschäftigte in der Chemieindustrie erhalten 4,6 Prozent mehr Geld

Die Tarifpartner in der Chemieindustrie haben sich auf deutliche Lohnsteigerungen und ein höheres Urlaubsgeld für die 580.000 Beschäftigten geeinigt. Wie die IG Bergbau, Chemie, Energie mitteilte, liegt das Gesamtvolumen der Einkommensverbesserungen im Durchschnitt bei rund 4,6 Prozent. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 15 Monaten. Das Entgelt für die Beschäftigten steigt um 3,6 Prozent. Das Urlaubsgeld wird auf 1.200 für Vollzeitbeschäftigte und 1.320 für Schichtarbeiter verdoppelt. Eine weitere Vereinbarung soll bis zur nächsten Tarifrunde mehr Arbeitszeitsouveränität und Qualifikationschancen ermöglichen.

EU bei Vorschlägen zur Stärkung von Frontex noch nicht einig

In der Flüchtlingspolitik gibt es noch keine gemeinsame Linie der EU zur Stärkung der Grenzschutzbehörde Frontex. Einige Länder hätten "noch Diskussionsbedarf, was die Souveränitätsrechte betrifft", sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz nach dem EU-Gipfel am Donnerstag in Salzburg. Er hoffe aber bis Ende des Jahres auf eine Einigung.

EU will in Flüchtlingsfrage enger mit Ägypten zusammenarbeiten

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen aus Afrika will die EU stärker mit Ägypten und anderen nordafrikanischen Staaten zusammenarbeiten. "Ägypten ist effizient, Ägypten ist vorbildlich", sagte der Gastgeber des EU-Gipfels, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, am Donnerstag in Salzburg. Die Gipfelteilnehmer hätten beschlossen, dass er und EU-Ratspräsident Donald Tusk die Gespräche mit Ägypten und anderen wichtigen nordafrikanischen Staaten "vertiefen" sollten. Zugleich stellte er Kairo eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht.

Merkel zurückhaltend zu "flexibler Solidarität" bei Migration

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Vorbehalte zu Vorschlägen einer "flexiblen Solidarität" in der Flüchtlingspolitik angedeutet. "Ich will mich dazu nicht abschließend äußern", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach dem informellen EU-Gipfel in Salzburg auf die Frage, ob man diesen Weg jetzt gehen solle. "Ich bin auch mit dem Begriff nicht so recht zufrieden", hob sie hervor.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im September eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 1,0 auf minus 2,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 1,9 prognostiziert. Für die EU-28 ging der Wert um 1 Punkt zurück auf minus 2,8. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für September wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Bund will Wohngeld 2020 erhöhen - Zeitung

Das Wohngeld für Geringverdiener soll übernächstes Jahr steigen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus der Beschlussvorlage für den "Wohngipfel" am Freitag in Berlin hervor. "Mit einer Wohngeldreform 2020 soll das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes gestärkt werden", heißt es in dem Papier demnach. So könnten die Entlastungswirkung des Wohngeldes erhalten und einkommensschwache Haushalte bei den Wohnkosten unterstützt werden.

Bund und Länder wollen Stromnetzausbau bis Anfang 2019 beschleunigen

Bund und Länder wollen bis spätestens Anfang 2019 den Plan zum beschleunigten Ausbau der Stromnetze auf den Weg bringen. Das beschlossen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und seine Kollegen aus den 16 Bundesländern bei einem Treffen in Berlin. Der Ausbau der Stromleitungen in Deutschland liegt weit hinter Plan und hat sich zu einem schweren Bremsklotz der Energiewende entwickelt. "Wir haben die Chance, diesen Marathonlauf in einer angemessenen Zeit zurückzulegen", sagte Altmaier nach der Runde.

US-Erstanträge auf niedrigstem Stand seit Dezember 1969

In den USA sind in der Woche zum 15. September weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 201.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Damit befinden sich die Erstanträge die dritte Woche in Folge auf dem tiefstem Niveau seit Dezember 1969. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 210.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 204.000 bestätigt.

Philly-Fed-Index legt im September spürbar zu

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich spürbar aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg im September auf plus 22,9 Punkte von plus 11,9 im August. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 15,0 erwartet. Liegt der Philly-Fed-Index über null geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Aug +0,2% gegen Vormonat

*DJ US/Index der nachlaufenden Indikatoren Aug +0,2% gg Vm

*DJ US/Index der Frühindikatoren Aug +0,4% gegen Vormonat

*DJ US/Median-Preis bestehender Häuser Aug +4,6% gg Vj auf 264.800 USD

*DJ US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,3 Monatsangeboten

*DJ US/Verkäufe bestehender Häuser Aug PROGNOSE: 5,38 Mio Jahresrate

*DJ US/Verkäufe bestehender Häuser Aug unverändert auf 5,34 Mio Jahresrate

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)