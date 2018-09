Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im September besser als erwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September dank gestiegener Erwartungen deutlich besser entwickelt als prognostiziert. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 138,4. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 132,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 134,7 von zunächst 133,4 nach oben revidiert.

EZB/Coeure: Geldmarktumsätze mit Ester deutlich höher als mit Eonia

Die Banken des Euroraums machen nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig von dem Vorläufer des künftigen kurzfristigen Referenzzinssatzes Ester (Euro Short Term Rate) Gebrauch. EZB-Direktor Benoit Coeure sagte bei einer Sitzung der EZB-Geldmarktkontaktgruppe laut dem auf der Website veröffentlichten Redetext: "Trotz zunehmender Überschussliquidität gibt es in Pre-Ester signifikante und stetige Umsätze, die deutlich über den Eonia-Umsätzen liegen."

Ökonominnen: Fed schenkt Aktienmarktverlusten starke Beachtung

Die US-Notenbank schenkt bei ihren geldpolitischen Entscheidungen der Entwicklung der Aktienmärkte besonders starke Beachtung. Anna Cieslak (Duke University) und Annette Vissing-Jorgensen (National Bureau of Economic Research) weisen in ihrer Arbeit "The Economics of the Fed Put" darauf hin, dass das besonders dann gilt, wenn an den Aktienmärkten Verluste auftreten.

Abwahl Kauders als Aufstand gegen Merkel

Die Abgeordneten von CDU und CSU haben überraschend Ralph Brinkhaus zum neuen Fraktionschef gewählt. Das bestätigte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt. Die Parlamentarier verpassten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) damit einen Dämpfer. Bei der SPD war danach von einem "Aufstand gegen Merkel" die Rede, wie Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann twitterte.

Altmaier will Haushaltsspielräume für Wachstumspakt nutzen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor Spitzenvertretern der Wirtschaft vorgeschlagen, zusätzliche Spielräume im Haushalt zur Hälfte für Entlastungen und die Förderung von Innovationen einzusetzen. Beim Tag der Deutschen Industrie kündigte er einen "neuen Wachstumspakt für Innovationen, Entlastung und Bürokratieabbau" an.

Nahles erklärt Koalitionskrach um Maaßen für beendet

SPD-Chefin Andrea Nahles hält die zweite schwere Koalitionskrise binnen weniger Monate für beendet. "Das ist jetzt erledigt", sagte Nahles mit Blick auf den Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Empörung in der Bevölkerung und den eigenen Parteien hatte die Vorsitzenden von SPD, CDU und CSU dazu gebracht, die zunächst beschlossene Beförderung Maaßens zum Staatssekretär einzukassieren. Nahles war dabei besonders in die Schusslinie geraten.

BUND, Nabu und WWF reichen neue Klage gegen Elbvertiefung ein

Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF wollen weiter juristisch gegen die umstrittene Elbvertiefung vorgehen. Am Donnerstag werde das aus den Organisationen bestehende Aktionsbündnis "Lebendige Tideelbe" fristgerecht Klage gegen den aktuellen Planergänzungsbeschluss einreichen, kündigten die Verbände an. Ein Eilantrag auf einen Baustopp wird demnach aber nicht gestellt, da dem "wenig Aussicht auf Erfolg" zugemessen werde.

Aufruhr in Österreich um "Maulkorberlass" gegen kritische Medien

In Österreich sorgt ein Vorstoß des von der rechtspopulistischen FPÖ geführten Innenministeriums zu einer restriktiven Informationspolitik gegenüber kritischen Medien für Empörung. Die Opposition verurteilte eine entsprechende Anweisung des Innenministeriums an die Polizei als "Maulkorberlass für unabhängige Medien". Sie beklagte einen Versuch der "Orbanisierung" Österreichs und spielte damit auf die Einschränkung der Pressefreiheit durch Ungarns Regierungschef Viktor Orban.

Trump trifft Irans Staatschef "trotz Anfragen" nicht bei UN-Generaldebatte

US-Präsident Donald Trump trifft am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen nicht mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zusammen. "Trotz Anfragen" habe er keine Pläne, Ruhani zu treffen, erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Ich bin sicher, er ist ein absolut liebenswerter Mann", schrieb der US-Präsident.

Argentiniens Zentralbankchef Caputo tritt zurück

Mitten in der schweren Wirtschafts- und Währungskrise in Argentinien ist überraschend der Chef der Zentralbank zurückgetreten. Der Ökonom Luis Caputo gebe den Posten aus "persönlichen Gründen" ab, teilte die Notenbank mit. Er hatte die Aufgabe erst im Juni übernommen.

Weltbank: Wirtschaft im Gazastreifen im "freien Fall"

Die Wirtschaft des von Israel blockierten Gazastreifens befindet sich nach Einschätzung der Weltbank im "freien Fall". Laut einem Bericht der Weltbank lebt mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit unter den Palästinensern liege bei 53 Prozent, bei den jungen Bewohnern sogar bei mehr als 70 Prozent.

UN-Generalsekretär wirbt für Stärkung des Multilateralismus

Mit einem eindringlichen Plädoyer für eine Neubelebung der multilateralen Kooperation hat UN-Generalsekretär António Guterres die alljährliche UN-Generaldebatte eröffnet. Um Kriege zu vermeiden und die Welt sicherer zu machen, müssten sich die Staaten für ein reformiertes und gestärktes multilaterales System einsetzen, forderte Guterres zum Auftakt der einwöchigen Debatte von Staats- und Regierungschefs sowie Außenministern in New York.

USA verhängen Sanktionen gegen Umfeld von Venezuelas Präsident

Die USA haben weitere Sanktionen gegen das Umfeld von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro verhängt. Unter den vier Betroffenen seien auch Vizepräsidentin Delcy Rodríguez und Maduros Ehefrau Cilia Adela Flores, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Ihre Vermögen in den USA würden eingefroren; US-Bürgern sei es untersagt, Geschäfte mit ihnen zu machen.

Trump prangert "korrupte Diktatur" im Iran an

US-Präsident Donald Trump hat den Iran als "korrupte Diktatur" angeprangert. Die Führung in Teheran habe sich mit "Milliarden Dollar" bereichert, sagte Trump in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte. Er warf Teheran auch vor, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu verbreiten. Die Staaten der Welt rief er auf, "das iranische Regime zu isolieren".

