Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen deutlicher als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in den USA in der Woche zum 22. September 2018 deutlicher als erwartet gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 214.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 206.000 vorhergesagt.

US-Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 4,2 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2018 kräftig gewachsen, wobei erwartet wird, dass sich das Wachstum in diesem Quartal leicht abschwächt, aber dennoch seinen soliden Kurs fortsetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal in dritter Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Damit wurde die vorläufige Rate bestätigt.

Flugzeugorders schieben US-Auftragseingang kräftig an

Die Nachfrage nach langlebigen Gütern aus US-Fabriken ist im August aufgrund eines Anstiegs der Flugzeugbestellungen kräftig gestiegen, aber eine Kennzahl für die Unternehmensinvestitionen ging zurück. Wie das US-Handelsministerium berichtete, legte der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter um 4,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu.

Deutsche HVPI-Inflation im September höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 2,2 (August: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von nur 0,1 und 2,0 Prozent prognostiziert.

WTO reduziert Wachstumserwartungen

Die Welthandelsorganisation WTO rechnet in diesem und im kommenden Jahr angesichts der sich aufschaukelnden Strafzölle mit einem langsameren Wachstum. Für 2018 geht die Genfer Organisation jetzt nur noch von einem Wachstum von 3,9 Prozent statt von 4,4 Prozent aus, wie die WTO mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die weltweiten Im- und Exporte noch um 4,7 Prozent gewachsen. Für 2019 erwartet die WTO einen weiteren Rückgang auf 3,7 Prozent.

Draghi will Versicherer und Investmentfonds stärker regulieren

Mario Draghi hat in seiner Eigenschaft als Chef des Systemrisikorats ESRB neue Instrumente für das Management von Risiken im Schattenbankensektor gefordert. Zur Eröffnung der ESRB-Jahrestagung sagte Draghi in Frankfurt: "Aufseher brauchen einen vollständigen Werkzeugkasten für den Fall, dass sich existierende Risiken über den Bankensektor hinaus ausdehnen oder dass neue Risiken auftauchen sollten."

Wirtschaftsnobelpreisträger sagt den USA Rezession voraus

Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps hat den USA eine Rezession vorausgesagt. "Eine Rezession in sechs bis zwölf Monaten ist realistisch", sagte der Ökonom der österreichischen Zeitung Die Presse. Das derzeit herrschende starke Wirtschaftswachstum in den USA sei ein üblicher Vorbote einer Konjunkturflaute. Der Effekt werde durch die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Steuersenkungen, die ein "kurzzeitiges Doping" brächten, künstlich verstärkt.

Deutschland ist Gastgeber-Land der Fußball-EM 2024

Deutschland ist Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2024. Diese Entscheidung gab das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im schweizerischen Nyon bekannt. Neben Deutschland hatte sich die Türkei um die Ausrichtung der EM beworben.

RWE-Chef greift Bundesregierung wegen fehlender Unterstützung an

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat im Streit um die Rodung des Hambacher Forsts mangelnde Unterstützung durch die Bundesregierung beklagt. "In Nordrhein-Westfalen bekomme ich viel Unterstützung. In Berlin vermisse ich diese teilweise", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass man ein Unternehmen, das sich im rechtlichen Rahmen bewegt, so im Regen stehen lässt", legte er nach.

Kramp-Karrenbauer erteilt Koalition mit AfD in Sachsen klare Absage

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen um ein Bündnis ihrer Partei mit der AfD nach der sächsischen Landtagswahl im kommenden Jahr eine klare Absage erteilt. "Es wird keine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD geben. Das ist die Beschlusslage in Präsidium und Bundesvorstand der CDU", sagte Kramp-Karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das habe auch der sächsische CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Michael Kretschmer deutlich gemacht.

Hans Van Bylen wird neuer Präsident des Chemieverbandes VCI

Hans Van Bylen ist neuer Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Der 57-jährige Vorstandschef des Konsumgüterriesen Henkel wurde auf der Mitgliederversammlung des Branchenverbandes für zwei Jahre zum Nachfolger von Kurt Bock gewählt, dessen Amtszeit turnusmäßig endete. Van Bylen gehörte bereits dem VCI-Präsidium an.

US-Professorin Ford wehrt sich gegen Verdacht der politischen Kampagne

Die US-Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford hat sich gegen den Verdacht gewehrt, ihre Anschuldigung der versuchten Vergewaltigung gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh könnte politisch motiviert sein. "Ich bin eine unabhängige Person und ich bin niemandes Spielfigur", sagte die 51-Jährige in ihrer Aussage vor dem Justizausschuss des US-Senats.

Deutsche Wirtschaft fordert Verlässlichkeit von der Türkei

Die deutsche Wirtschaft hat zum Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Investitionen in der Türkei gefordert. "Dazu gehören ein hohes Maß an Rechtssicherheit sowie die Unabhängigkeit der Zentralbank", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von DIHK, BDI und Bankenverband. Wichtig sei auch die Einhaltung der Zollunion.

Pompeo verlangt konsequente Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea

Die USA haben die internationale Gemeinschaft auf einen harten Kurs gegen die nordkoreanische Regierung eingeschworen. "Die Vollstreckung der UN-Sanktionen müsse "unbedingt energisch fortgesetzt werden", bis das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas erreicht sei, sagte US-Außenminister Mike Pompeo bei einer Sitzung des Sicherheitsrats.

