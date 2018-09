Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im September verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 100,1 von 96,2 Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten allerdings einen höheren Stand von 100,8 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 100,8.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im September stärker als erwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im September stärker eingetrübt als erwartet und damit ein Fünf-Monats-Tief erreicht. Der Indikator fiel auf 60,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im August stand der Index bei 63,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 62,6 Punkten erwartet.

US-Verbraucher steigern Ausgaben nur moderat

Die Amerikaner haben im August ihre Einkommen moderat gesteigert, allerdings scheint das Steigerungstempo nach einem sehr starken Wachstum in diesem Frühjahr nachzulassen. Verglichen mit dem Vormonat nahmen die Ausgaben um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für Juli wurde der Zuwachs um 0,4 Prozent bestätigt.

Einigung im Dieselstreit nach Ministertreffen auf Montag vertagt

Eine Ministerrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat noch keinen Durchbruch im Streit um die Nachrüstung und den Tausch von Dieselautos gebracht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärte im Bundestag, dass die Koalition über das Wochenende in "harter Arbeit" eine Lösung für die Dieselfahrer in Deutschland finden werde. "Wir sind dran, dass wir den Dieselbesitzern ein wirkliches Angebot machen", sagte der CSU-Politiker. Am Montagabend kommen die Spitzen von Schwarz-Rot zum Koalitionsausschuss zusammen.

Merkel fordert Rechtsstaatlichkeit von der Türkei

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in deutlichen Worten von der Türkei die Einhaltung der Meinungs- und Pressefreiheit gefordert. Es gebe viel, was Deutschland und die Türkei eine, sagte Merkel beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es gebe mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit und die Pressefreiheit aber auch "tiefgreifende Differenzen". Merkel drang auf die "zügige und schnelle Behandlung" der Fälle von inhaftierten Deutschen in der Türkei. Erdogan hingegen forderte die Auslieferung des Journalisten Can Dündar.

Altmaier will Soli für alle Steuerzahler streichen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Steuerzahler verlangt. Die geplante Streichung des Soli müsse so verabschiedet werden, "dass alle von Entlastungen betroffen werden", sagte der CDU-Politiker auf der Vollversammlung der Handwerksverbände in Berlin. "Das muss nicht im selben Jahr erfolgen, aber das muss jetzt beschlossen werden", legte er nach.

