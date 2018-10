Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Bauausgaben im August nur leicht gestiegen

Die Bauausgaben in den USA haben sich im August weniger stark als erwartet erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,5 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,1 Prozent wurde auf plus 0,2 Prozent revidiert.

ISM-Index Industrie sinkt im September etwas stärker als erwartet

Das Wachstum in der US-Industrie hat sich im September etwas stärker als erwartet verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 59,8 (Vormonat: 61,3). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,1 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit immer noch deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert.

Markit: US-Industrie zeigt im September Stärke

Die Aktivität in der US-Industrie ist im September stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 55,6 von 54,7 Punkten. Das entsprach wie erwartet dem Wert der ersten Veröffentlichung. "Das verarbeitende Gewerbe zeigte sich trotz der Stürme im September widerstandsfähig", schrieb IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson in der Veröffentlichung. Das habe vor allem an der starken Binnennachfrage insbesondere nach Konsumgütern gelegen. Höhere Zölle und der gestiegene Ölpreis hätten bei den Unternehmen zu höheren Input-Preisen geführt.

Vergleichsportal: Heizölpreis steigt im September um 8 Prozent

Heizöl ist im vergangenen Monat erneut deutlich teurer geworden. Wie das Vergleichsportal Check24 mitteilte, stieg der Durchschnittspreis für 2.000 Liter Heizöl im September um 8 Prozent auf 1.537 Euro. Seit 2016 hat sich der Preis demnach fast verdoppelt. Der Geschäftsführer Energie von Check24, Oliver Bohr, rät Verbrauchern mit einer Ölheizung, jetzt zu kaufen. Ein weiterer Preisanstieg sei wahrscheinlich.

Pläne Italiens beschäftigen die Euro-Finanzminister

Finanzminister aus der Eurozone haben sich besorgt über die italienischen Haushaltspläne gezeigt, zugleich aber ein Abwarten der weiteren Entwicklung angemahnt. "Es ist sehr wichtig zu wissen, dass der budgetäre Prozess lang ist", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno bei seinem Eintreffen zur Sitzung der Finanzminister in Luxemburg. Das formale Budget müsse noch vorgestellt werden. Zwar sei das Thema Italien offiziell nicht auf der Tagesordnung. "Aber wir haben alle Fragen und erwarten deshalb Antworten." Jeder habe Italien in seinen Gedanken.

Le Pens Partei verliert endgültig eine Million Euro

Frankreichs Rechtspopulisten verlieren endgültig öffentliche Hilfen in Höhe von einer Million Euro: Der Anwalt der früheren Front National von Marine Le Pen erklärte, er werde anders als geplant doch nicht vor das Kassationsgericht ziehen. Das Pariser Berufungsgericht hatte die Sperrung der Mittel vergangene Woche für rechtmäßig erklärt. Der Spruch ist damit rechtsgültig.

Netzbetreiber senken voraussichtlich Netzentgelte

Die Netzbetreiber werden die Netzentgelte nächstes Jahr voraussichtlich deutlich senken. In der Spitze gehen die Gebühren um bis zu einem Viertel zurück, wie die vier Betreiber Tennet, 50Hertz, TransnetBW und Amprion mitteilten. Allerdings werde das auf die gesamte Stromrechnung von Verbrauchern kaum Auswirkungen haben. Der Grund ist, dass ein Teil der Kosten einfach von einem Rechnungsposten in einen anderen wandert.

Ausländische Autohersteller wollen Tauschprämien für Diesel anbieten

Die ausländischen Autohersteller wollen mit hohen Rabatten auf Neuwagen ältere Diesel-Fahrzeuge von der Straße holen, um Fahrverbote zu vermeiden. "Eine Vielzahl" der vom Auto-Importeursverband VDIK vertretenen Konzerne "wird nach Bekanntgabe der Rahmenbedingungen attraktive Umtauschprämien anbieten", sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel dem Tagesspiegel. Zur Höhe der Prämien machte er keine Angaben.

Trump rühmt neues Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko als "historisch"

US-Präsident Donald Trump hat die Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko als "historisch" begrüßt. "Das ist ein großartiges Abkommen für alle drei Länder", erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Am späten Sonntagabend sei mit Ablauf "unserer Frist" ein "wunderbares neues Handelsabkommen" mit Kanada ausgehandelt worden, das dem bereits mit Mexiko erzielten Handelsabkommen hinzugefügt werden könne.

BDI erleichtert nach Einigung auf Freihandelsabkommen

Mit Erleichterung hat die deutsche Wirtschaft auf die Einigung zu einer Neuauflage des Freihandelsabkommens von USA, Kanada und Mexiko reagiert. Allerdings wurde auch Besorgnis laut. "Die deutsche Industrie ist über die Einigung in der letzten Minute erleichtert", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.

Britischer Brexit-Minister warnt EU vor überzogenen Forderungen

Mit Warnungen an die Adresse der EU und parteiinternen Sticheleien haben die britischen Konservativen am Montag ihren Parteitag in Birmingham fortgesetzt. Brexit-Minister Dominic Raab warnte die EU vor überzogenen Forderungen in den Austrittsverhandlungen: "Unsere Bereitschaft zum Kompromiss ist nicht grenzenlos", hieß es in vorab veröffentlichten Auszügen seiner Rede. Außenminister Jeremy Hunt löste mit einem Vergleich der EU mit der Sowjetunion Kritik aus.

Mutmaßliche Rechtsterroristen aus Sachsen festgenommen

Eine rechtsextreme Gruppe aus Sachsen soll gewaltsame Angriffe auf Ausländer und politische Gegner geplant haben. Nach Angaben des Generalbundesanwalts in Karlsruhe wurden sechs mutmaßliche Rechtsterroristen aus dem Raum Chemnitz festgenommen. Ihnen wird die Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der mutmaßliche Rädelsführer sitzt bereits seit Mitte September in Untersuchungshaft. Den Ermittlern zufolge versuchten die Rechtsextremen, auch an Schusswaffen zu gelangen.

Generalbundesanwalt prüft Umfeld von mutmaßlicher rechter Terrorgruppe

Nach der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Rechtsterroristen aus Sachsens prüft der Generalbundesanwalt das Umfeld der rechtsextremen Gruppe. Gemeinsam mit den sächsischen Behörden werde die Bundesanwaltschaft der Frage nachgehen, wie die Strukturen vor Ort seien und ob es weitere Vernetzungen in der rechtsextremen Szene gebe, sagte eine Sprecherin. Geprüft werde außerdem, ob die Tatverdächtigen an den Ausschreitungen in Chemnitz in den vergangenen Wochen beteiligt gewesen seien.

Kritik an Ditib nach Moschee-Eröffnung mit Erdogan wird lauter

Nach der umstrittenen Moschee-Eröffnung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Köln wird die Kritik an dem Islamverband Ditib lauter. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), forderte Ditib auf, sich von der türkischen Regierung zu lösen. Auch Vertreter anderer Parteien verlangten einen Kurswechsel von dem Verband.

UNO: 191.000 Menschen in indonesischen Erdbebengebieten brauchen Hilfe

In den Erdbebengebieten auf der indonesischen Insel Sulawesi benötigen nach Schätzungen der Vereinten Nationen 191.000 Menschen Nothilfe. Unter den Betroffenen seien 46.000 Kinder und 14.000 ältere Menschen, wie das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) mitteilte. Bei der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe am Freitag waren nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 840 Menschen ums Leben gekommen.

Internationaler Gerichtshof weist Boliviens Anspruch auf Meerzugang zurück

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Boliviens Forderung nach einem eigenen Zugang zum Meer durch chilenisches Gebiet zurückgewiesen und damit im jahrzehntelangen Streit zwischen den beiden südamerikanischen Ländern eine Entscheidung gefällt. Chile sei rechtlich nicht verpflichtet, Verhandlungen mit Bolivien über einen Zugang zum Pazifik zu führen, erklärte Richter Abdulqawi Ahmed Yusuf. Dies habe der Internationale Gerichtshof mit zwölf zu drei Stimmen entschieden.

