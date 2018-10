Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell sieht kein Risiko einer Arbeitsmarktüberhitzung

Fed-Chairman Jerome Powell sieht kein Risiko, dass es am US-Arbeitsmarkt zu einer Überhitzung kommen könnte. In einer Rede beim Jahrestreffen der National Association for Business Economics (NABE) in Boston wies Powell laut schriftlich verbreitetem Redetext Kritik an den Projektionen der FOMC-Mitglieder zurück, die für die nächsten drei Jahre einerseits eine Arbeitslosenquote von unter 4 Prozent vorsehen, andererseits aber weniger als 2 Prozent Inflation. Insgesamt vermittelte die Rede nicht den Eindruck, dass Powell beabsichtigt, die Zinsen rascher zu erhöhen, um das Wachstum zu bremsen.

Kudlow: Handelsgespräche mit China könnten im Dezember weitergehen

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China könnte nach Aussage des Chefwirtschaftsberaters der US-Regierung im Dezember fortgesetzt werden. Lawrence Kudlow, der Direktor des National Economic Council, sagte eine Wiederaufnahme der Gespräche beim G20-Treffen im Dezember in Buenos Aires sei möglich. Zwar gebe es hierfür keine offiziellen Pläne, doch seien US-Vertreter verhandlungsbereit, so lange die Gespräche ernsthaft seien. "Die große Hoffnung ist, dass China an den Tisch zurückkehrt und anfängt, sich an die Regeln zu halten", sagte Kudlow bei einer Konferenz in Washington.

EZB: Zentralbanken kaufen letztmals Wertpapiere für netto 30 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im September im Rahmen des Kaufprogramms APP zum letzten Mal um 30 Milliarden Euro gesteigert. Nach einer Mitteilung der EZB erhöhten sie ihre Wertpapierbestände um insgesamt 29,718 (August: 24,822) Milliarden Euro. Seit Oktober beträgt das Nettokaufvolumen nur noch 15 Milliarden Euro. Das Volumen der fällig gewordenen Anleihen belief sich auf 9,267 (2,097) Milliarden Euro.

EZB: Zentralbanken kaufen in Vorwoche weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Nettowertpapierkäufe in der Woche zum 28. September 2018 deutlich verringert, während die Bestände an öffentlichen Anleihen sogar sanken. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien lediglich um 1,329 (Vorwoche: 5,973) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Mattis: USA stehen "eisern" zur Nato

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat den Nato-Verbündeten die fortgesetzte Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. "Unser Engagement für das transatlantische Bündnis ist eisern", sagte Mattis am Dienstag in Paris. Der Pentagon-Chef wird am Mittwoch zum Nato-Rat in Brüssel erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte die Nato vor seinem Amtsantritt 2017 als "obsolet" bezeichnet.

Nato will von Russland "dringend" Antworten zu neuem Raketensystem

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland "dringend" aufgefordert, zu Vorwürfen einer Verletzung des INF-Vertrags über atomwaffenfähige Mittelstreckenraketen Stellung zu nehmen. Moskau sei bisher "glaubwürdige Antworten" zu einem neuen Raketensystem namens 9M729 schuldig geblieben, sagte Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. "Plausibelste" Erklärung für die Nato-Mitglieder sei, "dass Russland gegen den (INF-)Vertrag verstößt".

Nato-Manöver "Trident Juncture" mit 45.000 Soldaten

Die Nato hält im an Russland grenzenden Norwegen ihre größte Übung seit dem Kalten Krieg ab. An dem Manöver "Trident Juncture 18" sollen ab Ende Oktober rund 45.000 Soldaten aus 31 Mitglieds- und Partnerländern teilnehmen, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel sagte. Zudem werde das Bündnis 150 Flugzeuge, 60 Schiffe und mehr als 10.000 Militärfahrzeuge einsetzen. Simuliert werde "ein bewaffneter Angriff auf einen Alliierten".

EU-Parlament streicht 70 Mio EUR an Beitrittshilfe für die Türkei

Wegen mangelhafter demokratischer Fortschritte in der Türkei hat das Europaparlament 70 Millionen Euro an Beitrittshilfen gestrichen, die dem Mittelmeerland ursprünglich für dieses Jahr zugedacht waren. Eine entsprechende Vorlage wurde am Dienstag in Straßburg mit sehr großer Mehrheit gebilligt.

Pro Asyl: Bundesregierung ignoriert neue UN-Einschätzungen zu Afghanistan

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat der Bundesregierung vorgeworfen, neue UN-Einschätzungen zur Sicherheitslage in Afghanistan bei ihrer Abschiebepraxis zu ignorieren. Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt verwies am Dienstag in Berlin auf Feststellungen des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR vom 30. August, wonach die Hauptstadt Kabul generell als Schutzort für Betroffene ausgeschlossen sei. Insofern sei ein an diesem Dienstag geplanter neuer Abschiebeflug nach Kabul "unverantwortlich".

Weitere Haftbefehle gegen mutmaßliche Rechtsterroristen erlassen

Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle in Sachsen sind weitere Haftbefehle ergangen. Bis Dienstagnachmittag wurde für fünf Tatverdächtige Untersuchungshaft angeordnet, drei Entscheidungen standen noch aus, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte. Bestätigt wurde zudem die Festnahme eines achten mutmaßlichen Rechtsterroristen. Die Aufdeckung der rechten Gruppierung sorgt indes weiter für Diskussionen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warnte: "Es darf keinen zweiten NSU geben."

Kabinett beschließt Verlängerung des Bundeswehreinsatzes gegen den IS

Die Bundeswehr soll sich weiterhin am Kampf der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beteiligen. Das Bundeskabinett beschloss am Dienstag eine Verlängerung des Mandats bis Ende Oktober des kommenden Jahres. Der Bundestag muss dem verlängerten Einsatz von bis zu 800 deutschen Soldaten noch zustimmen.

Johnson attackiert Mays Brexit-Plan in Parteitagsrede

Großbritanniens Ex-Außenminister Boris Johnson hat den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May beim Parteitag der Konservativen erneut scharf attackiert. Mays Strategie sei "gefährlich und unbeständig", sagte Johnson am Dienstag in einer Parteitagsrede in Birmingham. Der Plan der Regierungschefin bedeute eine "politische Demütigung".

Macrons Innenminister Collomb beharrt auf Rücktritt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit wachsendem Widerstand in den eigenen Reihen konfrontiert: Innenminister Gérard Collomb will gegen den erklärten Willen des Staatschefs an seinem Rückzug aus dem Amt festhalten, wie er am Dienstag mitteilte. Der Macron-Vertraute der ersten Stunde will im kommenden Mai aus der Regierung ausscheiden und sich erneut als Bürgermeister der Stadt Lyon bewerben.

Spanische Behörden heben Dschihadistennetzwerk in 17 Gefängnissen aus

Die spanischen Behörden haben nach eigenen Angaben ein Netzwerk zur Rekrutierung und Radikalisierung von Dschihadisten in 17 Gefängnissen des Landes ausgehoben. Wie das Innenministerium in Madrid am Dienstag mitteilte, identifizierte die Guardia Civil in den Haftanstalten 25 mutmaßliche Sympathisanten der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS). Laut Ermittlerkreisen waren die meisten Mitglieder des Netzwerks Marokkaner oder Spanier marokkanischer Herkunft. Auch ein Däne war demnach mit dabei.

Zahl der Toten in Indonesien steigt auf mehr als 1.230

Nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Zahl der Toten nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde auf mehr als 1.230 gestiegen. Zu den Opfern zählen auch mindestens 34 Bibelschüler, deren Leichen aus den Trümmern einer zerstörten Kirche von Sulawesi geborgen wurden. Unterdessen wurde das Land am Dienstag erneut von zwei schweren Beben erschüttert.

BRASILIEN

Industrieproduktion Aug -0,3% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Aug +2,0% gg Vorjahr - IBGE

USA

ISM New York: Business Index Sep 72,5 (Aug: 76,5)

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep +0,3% gg Aug

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep +5,8% gg Vorjahr

